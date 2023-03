Este es el tiktoker que clona la voz de la Oreja de Van Gogh: podría ser el sustituto

Mario Jefferson es el tiktoker que canta igual que Leire Martínez la cantante de la Oreja de Van Gogh, sus vídeos en redes sociales son de lo más escuchados y vistos. Si cerramos los ojos, no parece que cante un hombre, sino una mujer, pero no cualquier mujer, sino una famosa cantante. La manera en la que este hombre modula su voz es realmente sorprendente. Deja a todo el mundo sin habla al escuchar una voz que inmediatamente le resulta muy familiar, no es de extrañar que sea uno de los virales del momento.

Clona un tiktoker la voz de la Oreja de Van Gogh

Si Leire Martínez se pone enferma tiene ya un buen sustituto, Mario Jefferson tiene un perfil en TikTok desde el que inicia una serie de canciones que pretenden versionar las del famoso grupo, aunque acaban siendo idénticas. Una versión es cuando alguien canta a su manera un tema que le guste. En el caso de Jefferson no es que cante a su manera es que es un imitador que pone los pelos de punta.

Las canciones de la famosa banda de música se han escuchado y se escuchan en medio mundo. Son uno de los grupos españoles que más triunfa, dentro y fuera de nuestro país, no es de extrañar que no tenga imitadores por todo el mundo. Mario es uno de ellos que ha acabado convirtiéndose en quién más admiraba.

Jefferson cumplió su sueño y canta a dúo con la cantante de la Oreja de Van Gogh en un vídeo que llega ya al millón de reproducciones. Todo un récord para este hombre que quizás nunca hubiera imaginado que acabaría siendo reconocido como uno de los mayores imitadores de Leire Martínez con quien comparte micro.

Esta publicación viral se ha convertido en una de las más vistas y le ha dado alas a este cantante e imitador que ha conseguido un éxito contundente. Ser un amante de la música, tener el sueño de convertirse en uno de los mejores del planeta y hacerlo con el beneplácito de tu ídolo no se consigue todos los días.

Este imitador podría ser la mismísima Leire Martínez sin que nadie se enterara. Su voz ya es uno de los virales del momento y seguro que conseguirá más y más seguidores a medida que lo vayan conociendo.