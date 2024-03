Este es el tatuaje que Laura Escanes se quiere quitar cuanto antes

Laura Escanes ha protagonizado dos de las historias de amor más polémicas de nuestra crónica social. Con 27 años se ha convertido en una modelo e influencer importante, pero ¿qué precio ha tenido que pagar por ello? La joven está cansada de recibir críticas. A pesar de que tiene detrás un ejército de seguidores muy numeroso, también debe hacer frente a los ataques de sus detractores. En su momento le acusaron de estar motivada por intereses mediáticos, aunque en ningún momento ha vendido a sus ex parejas. Ahora está teniendo problemas con Álvaro de Luna, quien ha lanzado al mercado una canción hablando de su historia con la influencer.

Laura Escanes está cansada de guardar silencio y ha lanzado una advertencia: «Tú no eres la Shakira de la historia». La modelo no se ha quedado ahí y ha reconocido que tiene un tatuaje que quiere borrarse cuanto antes. ¿El motivo? Ya no siente lo mismo. Pero no, en esta ocasión el afectado no es Álvaro de Luna. Laura estaba haciendo referencia Risto Mejide. En su momento pensó que lo más acertado era tatuarse su firma y ahora está tan arrepentida que se la quiere borrar.

«Hay muchos, pero hay uno que tengo claro que me quiero borrar. Lo digo abiertamente, no os tatuéis nombres», responde cuando le preguntan qué dibujos quiere quitarse de su piel. «El nombre o la firma, en mi caso, no es necesario». A mucha gente le han extrañado estas palabras porque en apariencia tiene buena relación con Risto Mejide, algo que no sucede con Álvaro de Luna. Entonces, ¿por qué es el presentador el que ha salido perdiendo?

El tatuaje que Laura Escanes ya no soporta

Laura Escanes ha evitado dar el nombre de Risto Mejide para no tener problemas con él, pero sus fans saben perfectamente lo que está pasando. La joven insiste en que hay otros tatuajes que también están inspirados en su matrimonio con el comunicador, aunque estos dibujos no le molestan tanto. La cuestión es que la firma se ha convertido en un dibujo que ya no le representa y está haciendo todo lo posible para eliminarlo de su piel.

«Tengo otros tatuajes de otras parejas que no me planteo borrar porque son cosas que he vivido, pero es que justamente la firma… De esa persona tengo otros tatuajes y no quiero borrarlos, pero justamente ese sí porque no creo…era demasiado joven», ha comentado al respecto. Laura ha hecho referencia a su edad, algo que en su día criticó cuando sus seguidores sacaron el tema a relucir. Siempre ha defendido que toma las decisiones después de madurarlas mucho, por eso sus últimas declaraciones han generado controversia.

Risto Mejide ha adoptado una postura muy discreta al comportamiento de su exmujer. Cuando salió a la luz que se había separado de ella hizo una broma que el público no supo entender. Hubo gente que enseguida empezó a especular con la posible existencia de una tercera persona. Esto hizo que Risto decidiera guardar silencio y no ha vuelto a pronunciarse al respecto. Su hoja de ruta es muy parecida a la de Álvaro de Luna, a pesar de que este último utiliza sus canciones para lanzar mensajes que están cargados de intención.

La indirecta de Laura Escanes

Laura Escanes puede presumir de haber protegido al máximo su intimidad. El problema es que ha vivido varias historias de amor de forma pública, por eso se ha visto obligada a dar algunas explicaciones en ciertos momentos. En su día reconoció que había roto con Álvaro de Luna y prometió que seguía teniendo buena relación con él, pero los hechos demuestran lo contrario.

Laura se siente ofendida con las nuevas canciones que ha sacado Álvaro. Considera que está siguiendo la misma estrategia que Shakira, quien utilizó su rencor hacia Gerard Piqué para componer un disco que ya se ha convertido en el proyecto más famoso del momento. El álbum de Shakira se llama ‘Las mujeres no lloran’ y Escanes promete que lo ha escuchado de principio a fin.

«Solo quiero abrazar fuerte a Shaki (Shakira) después de escuchar su disco y darle una palmadita en la espalda a todos los que intentan imitarla para quedar bien cuando en realidad son todo lo contrario», ha escrito la influencer en su cuenta de X (antiguo Twitter).