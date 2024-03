Esta concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha operado algo que no sabías que se podía operar

‘La isla de las tentaciones’ es una oportunidad perfecta para aquellos jóvenes que quieren dedicarse a los medios de comunicación. El concurso empezó en cuatro y estaba presentado por la cantante Mónica Naranjo, pero tuvo tanto éxito que saltó a Telecinco y los responsables de la cadena apostaron por Sandra Barneda.

La comunicadora ha vivido experiencias de todo tipo, pero garantiza que todo lo que sucede en República Dominicana es completamente cierto. Esa es la razón por la que algunos participantes se niegan a regresar. Es lo que le ha pasado a la protagonista de esta noticia. Se llama Andrea Bueno y tuvo tantos problemas que no guarda un buen recuerdo del reality. Eso sí, adquirió tanta repercusión que Mediaset le ha propuesto tener un canal propio en Mtmad.

Andrea Bueno ha seguido los mismos pasos que algunas de sus compañeros. Lucía Sánchez, Mayka Rivera y Fani Carbajo también tienen una cuenta en la citada plataforma y se dedican a subir contenido personal para acercarse al gran público. En las últimas horas se está hablando mucho de la confesión que ha hecho Andrea, quien ha desvelado cual es su única operación estética.

Garantiza que solamente ha entrado una vez al quirófano y ha explicado que lo hizo para retocarse el ombligo. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Andrea abandonó ‘La isla de las tentaciones’ antes de tiempo y consiguió que Álvaro, su novio, continuará este camino.

Andrea y Álvaro pensaban que eran fuertes. Estaban convencidos de que no iban a caer la tentación, pero la joven se dio cuenta de que había demasiados riesgos y pensó que estaba poniendo en peligro una historia que merecía la pena. Telecinco hizo una excepción. En lugar de castigarla le ha dado un espacio en Mtmad donde la influencer aprovecha para reflexionar sobre los temas del momento y compartir sus experiencias personales. El experimento ha salido bien y en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los rostros más destacados de las redes sociales, de hecho su cuenta de Instagram ha aumentado notablemente el número de seguidores.

La operación de ombligo de Andrea Bueno

Una de las claves para entender el éxito de Andrea Bueno es hacer referencia a su naturalidad. La joven, siempre sin perder su sonrisa, es capaz de hablar de cualquier tema. Se ganó el corazón del público al explicar por qué quería abandonar República Dominicana y regresar a España, dejando atrás su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’. Mediaset tiene unas normas muy estrictas y en otros programas penaliza cuando hay abandonos de este tipo. Por ejemplo, el actor Adrián Rodríguez salió de ‘Supervivientes’ antes de lo que estaba previsto y tuvo que hacer frente a un castigo económico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐀 𝐁𝐔𝐄𝐍𝐎 (@andreabuueno)

El caso de Andrea ha sido distinto, es más: le han premiado con un canal en Mtmad. Aprovechando que el foco de atención está puesto en ella, ha explicado el motivo por el que decidió recurrir a la cirugía estética. En redes sociales hay muchos comentarios sobre su aspecto físico y la joven no quiere que haya ninguna duda al respecto, así que ha dado un golpe en la mesa y ha desvelado cuál es su único retoque. «Tenía el ombligo salido y me lo metieron para dentro. Mi obligo sí es de cirujano y ya está», ha contado sin ningún pudor.

Andrea siempre ha sido muy sincera. Esta honestidad es lo que le ha acercado a Alba Casillas, uno de los rostros más emblemáticos de la nueva generación de ‘La isla de las tentaciones’. Alba ya ha participado en otros espacios televisivos. Es prima de Iker Casillas y cualquier cosa que hace se convierte en tendencia, por eso tiene que tener tanto cuidado. La joven no se sintió del todo cómoda con la presión que estaba recibiendo en el concurso presentado por Sandra Barneda y Andrea Bueno ha destapado una conversación que tuvieron sobre este tema.

«Cuando nos vimos, me dijo: ‘¿tú de qué plan vas?’ y yo le dije: ‘en el plan de respetar a mi pareja y liarla con todo el que se me acerque porque no estoy bien’, y ella me dijo que igual». Sin embargo, la situación cambió de un momento a otro y Bueno pensó que lo mejor para ella era abandonar la isla.

El papel que juega Sandra Barneda

El papel que ha jugado Sandra Barneda durante todo este tiempo ha sido fundamental. En primer lugar debemos tener en cuenta que Sandra estaba acostumbrada a otro tipo de formatos. Recordemos que presentaba ‘La Noria’ junto a Jordi González y su profesión estaba más orientada a contenidos políticos, por eso hubo gente que se extrañó cuando descubrió que iba a tomar las riendas de ‘La isla de las tentaciones’. No obstante, la catalana ha demostrado que está a la altura de las circunstancias.

Sandra intenta que los concursantes estén cómodos: les aconseja, les consuela y les informa del comportamiento que están teniendo sus parejas con la más absoluta prudencia. La cuestión es que es un programa muy duro y en ocasiones se dan situaciones como las que provocó Andrea, quien se negó a ver como su novio estaba constantemente expuesto a otras mujeres.