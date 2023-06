El humo de los incendios forestales de Canadá ha llegado a los cielos de Madrid este martes después de que el lunes se dejase sentir en el firmamento de Zamora y Galicia. Así lo ha confirmado en un mensaje en redes sociales el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo: «Extraño amanecer el de este martes en Madrid, con el sol anaranjado y velado por el humo procedente de los incendios de Canadá». España tiembla porque llega lo impensable: el humo de los incendios de Canadá ya está aquí después de que el humo haya cruzado el Atlántico. Empiezan a aparecer imágenes distópicas como ya se han visto en Nueva York hace unos días, donde además contaminaron el aire neoyorquino, convirtiéndolo en el más peligroso del mundo.

Tal como se ha informado desde Meteogalicia, las partículas en suspensión producidas por los fuegos del país canadiense han cruzado el Océano Atlántico y han llegado a Portugal y España en forma de una gran nube.

Según los expertos, esta nubosidad se sitúa en las capas más altas de la atmósfera y no supone ningún riesgo para la población.

Smoke from wildfires in Canada has drifted right across the Atlantic Ocean and is now evident on satellite imagery across western Europe

🌅 Whilst the smoke is high up in the atmosphere, it may make for some vivid sunrises and sunsets in the next few days pic.twitter.com/VSBPx0jH5n

— Met Office (@metoffice) June 26, 2023