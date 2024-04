Emma García habla claro sobre Joana Sanz: «Al final lo estás provocando tú»

Joana Sanz tiene 31 años y posiblemente sea una de las modelos más mediáticas del momento, aunque por motivos que no le benefician. Su relación amorosa con Dani Alves le ha situado en el centro de la polémica y cada vez son más los que cargan contra ella.

Lo cierto es que su comportamiento no ha sido nada discreto, a pesar de que cerró sus redes sociales después de que el futbolista fuera detenido. El problema es que ha dado unas declaraciones que han sembrado una gran polémica, por eso Emma García le ha recomendado que cambie su discurso. La presentadora de Telecinco siempre se ha caracterizado por mantenerse al margen de ciertos escándalos, pero en esta ocasión ha decidido dar un paso adelante.

En un primer momento Joana Sanz se ganó el apoyo de una parte del público. Aseguró que estaba recibiendo grandes acusaciones después de la detención de Dani Alves e insistió en que ella no tenía nada que ver en lo que había pasado. La cuestión es que más adelante hizo unos comentarios poco generosos sobre la mujer que denunció al deportista. Una de las pocas famosas que se ha atrevido a dar la cara por ella es Amor Romeira, quien insiste en que la influencer actúa por impulso.

Emma cree que Joana debería rectificar, pero amor defiende la postura contraria. «¿Ella por qué tiene que pedir disculpas? Me parece muy sucio que se cuestione la reacción de ella. No la puedes criminalizar a ella de algo que no ha hecho», ha empezado diciendo la exconcursante de ‘Gran Hermano’. Después ha insistido en que Sanz es una persona independiente, por mucho que comparta tiempo con Dani, por eso no debe ser juzgada con los mismos parámetros.

Emma García da su opinión sobre Joana Sanz

Emma García ha separado bien los hechos. Recalca que Joana Sanz no tiene nada que ver con lo que sucedió en la discoteca de Barcelona, pero cree que su comportamiento no ha sido coherente. Primero dijo que quería desvincularse por completo y después ha participado en el conflicto e incluso ha dado una entrevista en ‘¡De Viernes!’, programa presentado por Santi Acosta en Telecinco. «Ella es impulsiva y a veces mete la pata, pero, hay mucha gente de su entorno que le dice que no haga según que cosas, al final ella tiene su personalidad y su forma de actuar. Yo quiero poner el foco en lo que ha hecho él, ella es simplemente su mujer. Hay que empatizar un poco con Joana», ha contestado Amor Romeira intentando defenderla.

La presentadora de ‘Fiesta’ cree que Joana se equivoca. Piensa que la estrategia que está siguiendo no es lógica. En concreto le ha dicho a Amor: «Estoy de acuerdo contigo, pero que no sea incoherente, porque si tú no quieres dar de que hablar, entonces no te expongas de esa manera. Al final lo estás provocando tú».

Lo cierto es que son muchos los que piensan igual que Emma García y este planteamiento no beneficia a Joana Sanz. Los expertos recalcan que el perfil de la modelo ha cambiado mucho durante los últimos meses. Antes firmaba contrato con grandes marcas, pero lleva un tiempo sin protagonizar campañas importantes porque su nombre está asociado a unas polémicas que no están bien vistas en la sociedad.

La familia Alves no acepta a Joana

Cuando detuvieron a Dani Alves, Joana Sanz aseguró que iba a separarse de él. Enseguida recibió muchas críticas de ciertas personas que le acusaban de estar motivada por intereses económicos, pero la influencer aseguró que tenía su propio patrimonio y que no necesitaba estar al lado de nadie para generar ingresos. Esa es la razón por la que los familiares de Dani se posicionaron en su contra. Le han reprochado que no haya estado al lado del futbolista desde el principio, pues su intención era romper con él.

Ney Alves, hermano de Dani, cargó duramente contra Sanz a través de sus redes sociales. Este gesto demostró que entre ellos no hay una buena sintonía, algo que ha terminado confirmándose con el paso del tiempo. La modelo no encaja dentro de su familia política. Los Alves no querían el futbolista se reconciliase con ella, por eso están molestos.

La guerra entre los cuñados

Ney Alves no se esconde. Ha hablado con varios periodistas y ha reconocido que no aprueba el comportamiento de Joana. El objetivo era que Dani y la modelo se reconciliasen en secreto, pero ella ha optado por compartir una serie de fotografías a través de su cuenta de Instagram que demuestra que se han dado una segunda oportunidad. Como no podía ser de otra forma, le han acusado de estar motivada por intereses mediáticos, pero ella ha dado la callada por respuesta y sigue al lado del deportista.

Dani Alves ahora tiene que resolver dos problemas: primero su situación judicial y después sus conflictos familiares. Se ha separado de su hermano Ney, pues no entiende que haya atacado tan duramente a Joana. Dani defiende que su pareja, en mayor o menor medida, siempre le ha mostrado su apoyo.