Dónde comer el mejor pato laqueado en Madrid

El mejor pato laqueado en Madrid te está esperando para celebrar el Año Nuevo chino, en una de las recetas más deliciosas de la cocina oriental. Podemos disfrutar de un tipo de receta de carne que hay que saber hacer. Se necesita una buena materia prima y une elaboración que debe ser la que marca la diferencia.

Desde la capital de España podemos disfrutar de un tipo de plato que acabará siendo el mejor aliado para darle la bienvenida al año del dragón de madera. Una opción de lo más recomendable que nos dará el sabor que queremos para disfrutar de un tipo de pato laqueado que se come siguiendo casi un ritual.

El pato laqueado una receta con alma

El pato laqueado o pato Pekin es una de las recetas tradicionales chinas que tiene su historia que se remonta a la Edad Media y a la dinastía Ming. Los gobernadores del Imperio Chino no dudaban en aprovechar al máximo los recursos que llegaban a esta zona de este gran país. La capital no tenía mucho pescado, no llegaba dada la distancia que la separaba de este elemento, lo que sí eran, es especialistas en carnes y caza.

Una de las carnes más codiciadas de todas es sin duda alguna un pato que se criaba para dar lo mejor de sí mismo. Una de las carnes de aves más grasas que posee un sabor y una textura característica. Un auténtico manjar que desde el siglo XV cobra vida de la mano de una serie de alimentos que acaban dando lo mejor de sí mismo.

Es un tipo de carne muy grasa que se cocina al horno de llena para que elimine el exceso de la grasa y quede una carne más fina y delicada. Para que quedará más fina la carne, decidieron acompañará de un poco de salsa y unas tortitas que contrastaban con el crujiente de las verduras frescas.

Rápidamente se convirtió en el plato estrella, no solo de gobernadores o emperadores sino de todo el pueblo. Una oportunidad única de degustar esta delicia la tenemos este año nuevo chino en Madrid. Un buen plan para degustar los restaurantes que tienen más fama de cocinar un tipo de carne que acabará siendo lo que marque un antes y un después.

Madrid: Aquí es dónde comer el pato laqueado

Recomendado por la guía Michelin, China Crown, es el único restaurante chino que aparece en este tipo que entre dentro de tan prestigiosa guía. Es todo un templo de la cocina china que prepara un pato laqueado que destaca. Vas a poder degustarlo hasta en tu propia casa, tal como afirman en su web: “Este exclusivo servicio de China Crown lleva a todas las casas de España su emblemático pato junto con la guarnición correspondiente: las crepes, el puerro y el membrillo de Goji, además de cuatro sopas agripicantes. El pato laqueado, disponible para cuatro comensales, se entrega envasado al vacío en un packaging especial exclusivo.” Por solo 99 euros lo tienes en casa.

Otro de los lugares míticos para probar el pato laqueado en Madrid es el restaurante chino Don Lay. El sabor tradicional de la cocina cantonesa lo vas a poder probar en primera persona de la mano de este tipo de delicia que acabará siendo el que marque una diferencia importante. Un pato entero para 4 personas cuesta unos 89 euros y puede pedirse la mitad por 49 euros. Una buena opción para descubrir lo mejor de este tipo de carne típica china.

Hong Kong 70 aquí encontrarás un pato asado bien cocinado, quizás la opción más barata, teniendo en cuenta que le debes agregar los complementos, un pato entero asado cuesta 26,80 euros. Podrás disfrutar de esta buena relación calidad precio que te dejará un buen sabor de boca, de la mano de esta receta que está destinada a triunfar en todos los sentidos.

Hutong es un local célebre para probar un tipo de pato laqueado que es realmente espectacular. Aquí probaremos la alta cocina japonesa, una manera de cocinar el pato y de cortarlo que nos seducirá en lo mejor de este tipo de carne. Podremos degustar un delicioso plato que según dicen en su página web: “Una cuidadosa elaboración que constade 18 pasos, siguiendo la receta tradicional. Horneado con leña de árboles frutales durante 50minutos, para conseguir ese toque que hace a nuestro pato tener ese sabor tan único e irresistible.

24 horas de maceración previa, cocinado cuidadosamente en nuestro horno de piedra refractaria fabricado amano por expertos artesanos. El proceso empieza tomando un primer bocado de piel crujiente con caviar. Toda una experiencia sensorial, podremos oler y degustar un tipo de pato que ha sido creado para triunfar. Puedes probarlo y degustarlo siempre que te apetezca, realmente merece la pena.