En base a la normativa vigente, todos los conductores noveles en España tienen la obligación de llevar la ‘L’ durante un año. La ‘L’ corresponde a la inicial de ‘Learning’, que en español significa ‘Aprendiendo’. No llevar la ‘L’ siendo un conductor novel conlleva una multa de 100 euros, sin retirada de puntos del carnet de conducir.

¿Qué es la ‘L’?

La placa muestra la letra ‘L’ en blanco sobre el fondo verde. Además, la superficie debe ser reflectante y tener unas medidas de 15 centímetros de ancho x 19,5 centímetros de alto. Por supuesto, debe ser siempre la homologada.

A la hora de colocarla, hay que hacerlo en el lateral izquierdo de la parte trasera. En los coches se coloca en la luna posterior, algo muy sencillo teniendo en cuenta que la placa tiene ventosas. En motocicletas y otros vehículos sin luna trasera, se puede llevar en cualquier sitio de la zona trasera, siempre y cuando sea visible para el resto de conductores.

Multa por llevar la ‘L’ sin ser un conductor novel

Es importante saber que llevar la ‘L’ sin ser un conductor novel es sancionable. No importa si un conductor no ha conducido durante los tres primeros años después de sacarse el carnet o si estrena su coche dos años después de haberlo obtenido. La ‘L’ se lleva únicamente durante el año después de obtener el carnet de conducir.

¿Qué ocurre por circular con la ‘L’ después de un año de sacarse el carnet? Se trata de una infracción del artículo 18 del Reglamento General de Circulación. La multa puede ser de 100 euros.

Velocidad y carnet por puntos

Hasta 2011 los conductores noveles estaban obligados a circular a un máximo de 80 kilómetros por hora en autovías y autopistas. Actualmente no tienen ninguna limitación, de forma que deben circular a la misma velocidad que el resto de conductores.

Por último, queremos señalar que, cuando un conductor se saca el carnet, tiene ocho puntos. Si pasan dos años sin cometer ninguna infracción, llega a 12. Transcurridos otros tres años sin faltas, se alcanzan 14 y, finalmente, tres años después, se pueden conseguir 15.