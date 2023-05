El dineral que cobran Alma Bollo y Manuel Cortés por participar en ‘Supervivientes’

No es la primera vez que se filtra el sueldo de un concursante de ‘Supervivientes’, pero sí es la primera vez que se arma un escándalo de estas características. Antes de desvelar el caché que cobran Alma Bollo y Manuel Cortés debemos tener en cuenta una cosa. Los concursantes ganan dinero por estar en Honduras, reciben una cantidad todas las semanas. Cuando salen del programa se sientan en otros platós y eso también se lo pagan. Sin contar las entrevistas que vendan a ciertas publicaciones. ‘Lecturas’ siempre está dispuesta a dar protagonismo a los exsupervivientes.

¿Cuánto dinero ganan los hijos de Raquel Bollo?

Raquel Bollo siempre ha dicho que sus hijos eran anónimos y que no querían salir en los medios de comunicación por voluntad propia. El tiempo fue pasando y le quitó la razón. El primero en dar un paso adelante fue Manuel Cortés, quiso ser cantante y consecuentemente tuvo que adentrarse en el mundo de la fama. Eso si, siempre ha defendido que no quería saber nada de los escándalos de su familia, según él solo estaba interesado en brillar encima del escenario.

Alma Bollo siguió los pasos de su hermano. Se dio cuenta de que tenía mucha soltura en las redes sociales y probó suerte como influencer. ¿Qué pasó después? Que se quedó embarazada y alcanzó una gran popularidad, tanto que le llamaron de algunos programas de Telecinco para comentar el reality del momento. Lo que nadie esperaba era que tomase la decisión final y aceptase ser concursante de ‘Supervivientes’. La oferta era muy suculenta: gana 4.000 euros a la semana, igual que su hermano Manuel.

El problema de Alma y Manuel

Alma Bollo y Manuel Cortés deberían estar acostumbrados a los conflictos mediáticos, pero no tienen mucha experiencia y cuando regresen a España se quedarán sin palabras. No les están criticando a ellos por haber aceptado la propuesta de ‘Supervivivientes’. Lo que se está criticando es que Raquel Bollo supuestamente les haya situado en esa posición tan delicada. En ‘Sálvame’ dicen que la diseñadora les ha mandado a Honduras para que le ayuden a solucionar sus problemas económicos.

La revista ‘Lecturas’ ha confirmado las sospechas de ‘Sálvame’. “Sus hijos pasan penurias en Honduras para salvarla de la ruina”, asegura el citado medio de comunicación. Y añade: “La información que llega a esta redacción apunta que a que la ruina que padece sería el detonante que ha empujado a sus hijos a pasar penurias en ‘Supervivientes’. Muy unidos a su madre, Alma y Manuel Cortés trabajan en bloque para ayudarla. Por lo que sabemos facturarían alrededor de 4.000 euros a la semana”.

Necesitan más dinero

Manuel Cortés no quería trabajar en ‘Supervivientes’ porque su sueño es ser cantante y triunfar en los escenarios, como su padre. Pero ha hecho un esfuerzo para ayudar a Raquel Bollo. En Telecinco han contado que tiene una deuda que supera los 800.000 euros. Es decir, el contrato que han cerrado sus hijos no es suficiente. La colaboradora necesita mucho más. Sus negocios no han salido bien, por eso ha vuelto a la televisión.