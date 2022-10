El día en el que Belén Esteban soltó la bomba sobre su segundo hijo

Belén Esteban se ha convertido en una de las piezas clave para la prensa del corazón. Es una de las colaboradoras por excelencia de ‘Telecinco’, pero no hay que olvidar que la de Paracuellos apareció en nuestras vidas gracias a su relación con Jesulín de Ubrique.

Sus primeros años en televisión fueron clave para que, con el tiempo, se convirtiera en pieza imprescindible de la televisión en España. Afortunadamente, supo pasar página en el amor y ahora se imagina toda su vida con Miguel Marcos.

Con el conductor de ambulancias asegura que ha encontrado la felicidad. Prueba de ellos es la estabilidad emocional que muestra en pantallas desde que le conoció. Sin embargo, hay algo que no termina de cuadrar entre la opinión pública: ¿por qué la pareja no cumple su sueño de convertirse en padres?

No es la primera vez que la tertuliana asegura que le encantaría completar la familia con un bebé.

El segundo embarazo de Belén Esteban

Fruto de su relación con Jesulín de Ubrique nació Andrea. La pequeña, desde que nació, ha sido el centro de atención de los focos a pesar de su rechazo a las cámaras. Conocidos son los míticos «Andrea, cómete e pollo» o «por mi hija ma-to», unos gritos que se convirtieron en himno nacional de la prensa rosa.

No obstante, a Belén Esteban no se le han ido las ganas de tener un segundo bebé a pesar de que Andrea ya cumplió la mayoría de edad. Un deseo que culminaría por fin su relación con el amor de su vida. Pero ni siquiera su círculo más íntimo de amigos es capaz de responder a la pregunta que todos se hacen: ¿por qué Belén Esteban no se queda embarazada?

Belén Esteban soltó la bomba sobre su segundo embarazo

Conocido es el problema de salud que sufre Belén Esteban desde joven. Con la diabetes la de Paracuellos ha tenido más de un disgusto y tener un bebe no haría más que complicar las cosas.

Sin embargo, aunque ha sido ella la que lo ha explicado en más de una ocasión, no sería este el principal motivo. Hubo un día en el que Belén Esteban soltó la bomba sobre su segundo hijo.

«Estoy muy perezosa con la idea de ser madre y no me planteo la adopción. Estoy muy metida en mi trabajo, en ‘Sálvame’, en ‘Sábado Deluxe’ y en mi empresa ‘Sabores de la Esteban’, estoy muy feliz y contenta, muy satisfecha», decía.