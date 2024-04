Se ha destapado el secreto: la relación de Terelu Campos con este conocido torero

A estas alturas todo el mundo sabe que Terelu Campos está atravesando una de las etapas más delicadas de su trayectoria en televisión. A pesar de que siempre se ha esforzado por proteger a su familia, el hijo de Carmen Borrego ha vuelto a la carga y ha dado una entrevista que no ha dejado indiferente a nadie. José María Almoguera culpa a su madre de su separación de Paola Olmedo, la esteticista con la que se casó hace poco más de un año. Tienen un hijo en común y muchos pensaban que las cosas iban bien, pero la realidad de puertas para adentro es muy distinta. Terelu Campos ha dejado claro que su hermana no tiene nada que ver en la separación de José María, por mucho que él diga lo contrario.

La presentadora está de plena actualidad porque un conocido torero ha destapado que en el pasado tuvieron un romance. Terelu Campos lleva mucho tiempo en los medios de comunicación, pero ha logrado que una parte de su vida se desarrolle en la más estricta intimidad. Siempre ha dejado claro cuáles son sus líneas rojas, independientemente de que sus enemigos hayan aireado algunos de sus secretos. Gracias al programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur ha salido a la luz un dato que no ha dejado indiferente a nadie. La hija de María Teresa Campos fue novia de Martín Pareja-Obregón durante un tiempo.

Bertín Osborne ha intentado restar peso al asunto. La noticia está corriendo como la pólvora, pero el cantante promete que Martín Pareja-Obregón y Terelu Campos nunca tuvieron nada demasiado serio. El diestro no está dispuesto a profundizar en este asunto, aunque es posible que dentro de muy poco tiempo tengamos nuevos detalles. La antigua colaboradora de ‘Sálvame’ ha regresado a Telecinco y poco a poco va recuperando su peso en la cadena, así que no sería de extrañar que se sentase en algún espacio para dar su versión de los hechos.

Terelu Campos está muy enfadada

Paola Olmedo no es la única enemiga que Terelu Campos tiene en televisión. La esteticista ha definido al clan como «esa gente», atrevimiento que ha terminado con la paciencia de la comunicadora. Sin embargo, ha concentrado todos sus esfuerzos en defenderse de los ataques que ha recibido por parte de Pipi Estrada. Recordemos que fue novia del periodista deportivo, pero no acabaron bien y ahora son grandes rivales.

Pipi ha asegurado que TVE ha despedido a Terelu Campos. Estaba trabajando en ‘Mañaneros’ y el tertuliano de Telecinco promete que su comportamiento le ha jugado una mala pasada. «La dirección del programa de Jaime Cantizano no estaba satisfecha con la integración de Terelu en el equipo y la calidad del contenido que aportaba. Además, se mencionan posibles problemas de actitud hacia otros miembros del equipo, lo que habría llevado a su despido hace dos semanas».

La hija de María Teresa Campos no ha tardado en utilizar sus redes sociales en desmentir esta información. «¡Que nadie os engañe! Esto que está diciendo este personaje, en ese programa, ¡es no decir ni una verdad! Primero, porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada. ¡Miente con toda su cara dura! Qué vergüenza y que no solo se incluya él», escribió visiblemente molesta.

Terelu Campos pierde su gran fuente de ingresos

Terelu Campos fichó hace tres años por la revista ‘Lecturas’, donde escribía un blog semanal titulado ‘Lo que nunca conté’. Consiguió este proyecto gracias a su amistad con Luis Pliego, director de la publicación, pero también tuvo mucho que ver su capacidad para conectar con el público y su destreza a la hora de expresarse. Sin embargo, los problemas que ha tenido con Paola Olmedo han jugado en su contra. La comunicadora ha vuelto a Telecinco para dar explicaciones y a los dueños de ‘Lecturas’ no les ha sentado bien.

«El hecho de que con todo este lío del hijo de Carmen Borrego, Terelu haya dicho más en televisión que en su propia revista no ha gustado nada a los jefes de RBA. No han entendido que la estén pagando todo el año un pastizal y cuando tiene mucho de lo que hablar prefiera ir a televisión a pillar más en lugar de expresarse en la revista que la paga mensualmente un pastizal. Así que se han cansado y han obligado a Luis Pliego a prescindir de ella muy a su pesar», comenta un testigo.

Según la citada cuente, Luis «no quería, pero no le han dado ni opción a defenderla. Lo único que le han dicho es que la llame y que le diga que se acabó su colaboración en la revista». Terelu Campos no ha tenido más remedio que decir adiós a sus lectores. Una vez más ha hecho honor a su profesionalidad y les ha dedicado unas palabras muy emocionantes: «Hoy me siento como hace 155 semanas que me asomé a esta ventanita de esta revista a través de mi primer blog. Me siento así, porque os escribo, de momento, por última vez».