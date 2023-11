Qué fue de Jorge Roelas: así está el nuevo invitado a ‘Pasapalabra’ ahora

Pasapalabra’ ha oficializado a sus nuevos invitados: Almudena Cid, Marta Belenguer, Abel Antón y Jorge Roelas. La audiencia ha acogido con entusiasmo esta noticia, pero ¿quién es Jorge y por qué despierta tanto interés? La realidad es que puede jactarse de contar con una carrera brillante en su historial. Con participaciones en películas y series de televisión, su verdadero destaque se encuentra sobre las tablas. El actor siempre está dispuesto a ofrecer su interpretación más destacada, y ahora exhibirá su talento comunicativo en el concurso de Roberto Leal. Antena 3 ha persistido hasta lograr que acepte la invitación.

El talento de Jorge Roelas no conoce fronteras, por eso ha probado suerte en tantos campos. No solo ha brillado delante de las cámaras, también ha conseguido grandes éxitos gracias a su destreza como director y guionista. Desde que era muy joven supo que quería dedicarse al mundo del espectáculo, así que no tardó demasiado en iniciar su formación teatral. Nació el 8 de mayo de 1960 en Madrid y siempre contó con el apoyo de su familia.

Jorge Roelas debutó en 1982

Gran parte del público conoce a Jorge Roelas por su papel protagonista en ‘Servir y proteger’, pero su carrera profesional se remonta a 1982. Aquel año debutó en la gran pantalla con una película muy conocida: ‘Demonios en el jardín’. Recibió muy buenas críticas y hubo muchos directores que se fijaron en él, por eso empezó a colaborar con otras proyecciones tan famosas como ‘Oficio de muchachos’ o ‘Moros y cristianos’. Ahora tendrá oportunidad de recordar todo esto en ‘Pasapalabra’, uno de los concursos más seguidos de la pequeña pantalla.

Los compañeros de Roberto Leal han confirmado la participación de Jorge, quien ayudará a los concursantes a alcanzar el premio final. La ha aplaudido esta noticia. El actor disfruta de una reputación excelente y es muy conocido gracias, entre otros proyectos, a su participación en ‘La que se avecina’. Tuvo un papel secundario, pero supo hacerse un hueco en el corazón de los fans de la serie.

Jorge Roelas, muy orgulloso de su trabajo

Jorge Roelas dio una entrevista en Divinity y dejó claro que nunca se ha arrepentido de haber escogido el camino de la interpretación. Reconoce que es una profesión variable y complicada, pero afortunadamente él ha tenido oportunidades para demostrar lo que vale. «Nunca he trabajado en otra cosa. La vida es inestable. Me gusta la sensación de no estar seguro de lo que va a pasar», declaró con orgullo. Después de toda la vida actuando, el artista tiene claro qué quiere hacer cuando tenga tiempo libre.

El sueño del invitado de ‘Pasapalabra’

Jorge Roelas sueña con conocer mundo y aprender otras culturas. «Me imagino viajando y disfrutando de la vida sin tener que trabajar, financiándolo con los derechos de autor de mis obras», responde cuando le preguntan por su futura jubilación. Por suerte esta fecha tardará en llegar porque todavía sigue teniendo mucho que dar. Hasta que llegue este momento insiste en que está feliz por todo lo que ha conseguido. «Me quedo don el recuerdo de un trabajo del que estoy muy orgulloso y muy agradecido porque me tocara la suerte de realizarlo». Roberto Leal se encontrará con él en plató y podrá preguntarle por todo esto.