Al descubierto los pensamientos de las cajeras: las 4 cosas que piensan cuando vamos a pagar

Los pensamientos de las cajeras han quedado al descubierto, hay 4 cosas que piensan cuando vamos a pagar. Las cajeras de los supermercados se merecen un pequeño homenaje, han sido un sector que se ha mantenido al pie del cañón durante la pandemia y día a día nos reciben siempre con una sonrisa. Una publicación viral nos dice cuáles son sus pensamientos a la hora de recibir a un comprador que casi siempre llega con mucha prisa y ganas de acabar con este trámite que es rutinario.

Las 4 cosas que piensan las cajeras cuando vamos a pagar

La empleada de Inditex que es autora de esta publicación viral no lo tiene nada fácil. Zara es una de las tiendas que recibe a más clientes, no solo a los que compran in situ, sino también a los que lo hacen por internet. Cada vez somos más exigentes en cuanto a las prendas y los complementos, además de lo que nos cuestan.

Esta cajera ha destacado la mala educación que abunda. Ese ‘buenos días’, ‘por favor’ y ‘gracias’ parece que han desaparecido por completo de la sociedad. Pero no es lo peor que le ha pasado a esta joven, que ha tenido que hacer frente a una infinidad de situaciones que no son nada agradables.

La cajera sigue diciendo que: “que vengáis con la bolsa y la pongáis en el mostrador y ni siquiera saquéis la ropa para devolverla”, es algo de mal gusto que puede acabar generando más de un problema. No sacar la ropa o no comprobar el ticket correcto puede acabar en una pequeña discusión.

Las compras por internet también han causado estragos en las tiendas físicas, tal y como dice esta mujer: “me viene la típica persona que trae en un bolso enorme lo que ha comprado por Internet y devuelve como 14 prendas”. Un hecho cada vez más habitual, comprar por internet, ponerse las prendas que quizás no gusten y devolverlas.

Algo que hacen muchas personas sin tener en cuenta lo que supone para una trabajadora de una tienda asumir estos pedidos que no son de su tienda. La empresa Inditex es de las que mejor paga y condiciones aplica a sus trabajadores, porque Esther también tiene un vídeo igual de viral en el que explica cómo trabajar como ella de cajera.