La decisión de Ana Obregón: podría tener otro hijo por vientre de alquiler

La última entrevista que ha dado Ana Obregón en su revista de cabecera sigue dando mucho de qué hablar. Ha sido más sincera que nunca. Es la segunda vez que posa junto a su nieta, la hija del fallecido empresario Aless Lequio, pero en esta ocasión ha llegado hasta el final del asunto y ha resuelto un tema importante. Desde que salió a luz que había traído al mundo a una niña siguiendo un proceso de gestación subrogada se planteó la posibilidad de que tenía más embriones reservados. Es cierto. Ana podría ampliar la familia en cualquier momento porque Alees Lequio, según ha contado ella misma, “quería tener cinco hijos”.

La actriz y bióloga asegura que ha sido abuela para cumplir con el sueño que tenía su hijo. ¿Tendrá la pequeña Ana más hermanos? La respuesta a esta pregunta ya está resuelta, pero antes debemos tener en cuenta un punto fundamental para entender el presente de Obregón. Siguiendo sus declaraciones, sin la ayuda de Anita no podría salir adelante. “Si no fuera por ella yo no estaría aquí. Me ha dado la vida. Ella es lo que ha dado sentido a mi vida estos tres últimos años: luchar cada día por tener a Anita conmigo”.

Ana Obregón no descarta tener más nietos

Ana Obregón reconoce que podría ampliar la familia, la posibilidad está ahí, pero todavía no quiere dar el paso. No lo descarta, prefiere ir poco a poco, aunque nadie sabe lo que puede pasar en un futuro. De momento ha dejado claro que su bebé estará muy bien acompañado. Por eso no termina de decidirse. Sabe que sus familiares han acogido a Anita con los brazos abiertos y en ese sentido no tiene ninguna preocupación.

“No le va a faltar nunca ni amor, ni dinero, ni nada de nada. Va a ser muy querida por toda la familia, que somos una piña”, empieza diciendo durante su famosa entrevista. “Me voy a pensar que mi niña tenga un hermanito o una hermanita. Lo que pasa es que tiene 11 tíos y todos ahora se van a casar y van a tener bebés. Va a ser una niña con 20 primos de su edad”. No ha dado ninguna fecha, aunque insiste en que no es una posibilidad que haya descartado.

El bautizo de Anita está cerca

La ex de Alessandro Lequio ha asegurado que bautizará a Anita en septiembre y ya ha elegido a los padrinos del bebé: serán Justin, el mejor amigo de Aless Lequio, y su sobrina Celia. Eso sí, todo lo está haciendo con calma. “Voy poquito a poco. Tú date cuenta lo que han sido para mí estos meses: acabando de escribir el libro, llevando todo esto en secreto, preparando la casa de Miami, comprando online la cuna, el bañito y los biberones”. Obregón reconoce que ahora necesita tranquilidad.

El testamento de Ana Obregón

Independientemente de que vaya a tener más hijos o no, Ana Obregón sabe quién cuidará de Anita en un futuro. De hecho lo tiene reflejado en su testamento para quedarse más tranquila. “Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. Además, va a ser su madrina de bautismo”. Le ha recordado al periodista con el que mantuvo la charla: ¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? Perdona, pero soy una mujer que tiene dos carreras. Todo está pensado desde el minuto uno”.