Toño Sanchís dejó esta cosa asquerosa en su casa y lo encontró una colaboradora de Sálvame

Toño Sanchís ha sido durante años el representante de una de las mujeres más conocidas de nuestro país, Belén Esteban. La relación profesional y personal se rompió, acabando en los juzgados por motivos de dinero, la Esteban le reclamaba una cantidad de dinero que el representante acabó pagando con una casa que le entregó destrozada y con una sorpresa según la princesa del pueblo. La cosa más asquerosa que hayas visto nunca estaba en la casa que Toño Sanchís dejó.

Una colaboradora de Sálvame, Belén Esteban, tuvo que lidiar con un problema profesional con Toño Sanchís. La ganadora de Gran Hermano le reclamaba un dinero que había ganado con su trabajo, algo que acabó en los tribunales y supuso el final de una relación profesional y personal que ambos tenían.

Toño supo reconocer el talento de una Belén Esteban que en sus inicios parecía ser un personaje efímero. Nada más lejos de la realidad, de la relación con Jesulín de Ubrique, nos descubrió a una mujer fuerte y decidida que sacó adelante a una hija prácticamente sola. Belén en el reality que ganó se mostró tal y como es.

Un corazón enorme y una persona totalmente volcada en su familia no dejaron lugar a dudas, ella era la ganadora, se merecía un premio que compartiría con los suyos. También lo celebró Toño Sanchís, sería prácticamente de los últimos acontecimientos en los que sería su representante. Esteban le reclamó un dinero que acabaría llegando en forma de casa.

El ex representante le dejó la casa a una Belén Esteban que la encontró totalmente destruida. No es fácil dejar un hogar por motivos judiciales, con lo cual, decidió no entregar la casa de la mejor manera posible, sino todo lo contrario. No limpiaría nada e incluso dejaría en la nevera una sorpresa.

Nada más y nada menos que un atún congelado es lo que encontró Belén Esteban en el congelador que debía estar parado. El olor inundó una casa que seguramente hizo casi vomitar a Belén al entrar. El pescado en malas condiciones tiene un perfume que es difícil de soportar especialmente si no estamos acostumbrados a ello.