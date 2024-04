La confesión más insólita de Blanca Romero sobre la mala suerte que tiene

El desfile que Giambattista Valli ha organizado en Barcelona a situado a Blanca Romero en el centro de la noticia. La modelo y actriz se ha dejado ver en este evento junto a otros rostros tan conocidos como Olivia Palermo. La exmujer de Cayetano Rivera ha regresado a los medios después de participar en ‘MasterChef Celebrity’. Estuvo un tiempo alejada y se dio cuenta de que necesitaba volver al mundo del espectáculo, así que ahora está protagonizando proyectos de primera categoría. De hecho podremos disfrutar de ella en una película que verá la luz próximamente.

Blanca Romero estuvo casada con Cayetano Rivera tres años, se separaron en 2004 e intentaron mantener una relación cordial. Tienen una hija en común llamada Lucía. Realmente la joven no es hija biológica del torero, pero este último le dio sus apellidos y siempre ha ejercido de padre. Lucía Rivera también ha querido probar suerte en la industria de la moda. Blanca ha hablado de ella durante la última pasarela de Giambattista Valli, asegurando que tiene gustos muy parecidos.

«Más que prestarnos ropa, nos gusta robarnos cosillas. Nos hace más ilusión. Sé que cuando entra en mi cuarto y sale de cierta forma, me ha robado algo, y yo hago lo mismo. Espero a que se vaya y cuando no está, miro qué tiene en su armario y pienso: ‘Seguro que Lucía tiene algo’, porque yo tengo muy poca ropa. Prácticamente no tengo nada porque tengo TOC de limpieza y necesito sacar todo de casa», ha declarado en una conocida revista.

La mala suerte de Blanca Romero

A pesar de que Blanca Romero no suele dar declaraciones sobre su vida privada, poco a poco va cogiendo confianza y aportando datos que no dejan indiferente a nadie. Considera que ha dejado atrás sus fantasmas del pasado, pero insiste en que no ha tenido buena suerte a la hora de elegir a los hombres. «Estoy en un momento de mi vida en el que me veo más joven, en el que me veo mejor y en el que me siento mejor, mucho mejor que en aquel desfile», explica en ‘InStyle’. No podemos olvidar que después de estar con Cayetano ha tenido otras relaciones, pero el amor no ha llegado a quedarse en su vida.

Estuvo un tiempo apartada porque así lo decidió y afortunadamente ha podido regresar cuando ha considerado oportuno. «Me gusta el dinero y me gusta vivir bien. De hecho, soy una privilegiada. Curré mucho, me dejé la piel y los codos, pero me gustan las cosas buenas, normales, básicas y simples. Sin embargo, llevo una diva dentro, aunque viva en una aldea, vaya de chándal y no me cuide tanto a nivel estético». En este sentido sí ha tenido suerte, pero no puede decir lo mismo cuando le preguntan por sus relaciones amorosas.

«Nunca tuve la suerte de que llegase un hombre a mi vida y me la hiciera más bonita: siempre me la dejó peor. Por eso decidí no dar acceso a ningún hombre más en mi vida y estar tranquila y bien». Insiste en que esa es la razón por la que se considera una mujer feminista. Aseguran que todo lo que tiene lo ha ganado sin ayuda de nadie, pues sus parejas le han restado más que sumado.

Su confesión dará mucho de qué hablar. Exactamente ha dicho: «Soy una feminista de día a día, no porque yo lo piense ni porque lo haya decidido. La vida me obligó a ser feminista. Nunca necesité a un tío para nada. De hecho, los hombres siempre me han molestado y han venido cuando estaba bien para tumbarme».

El motivo por el que participó en ‘MasterChef’

‘Física o Química’ o ‘Bajo sospecha’ son dos de las series que ha protagonizado Blanca Romero, pero en un primer momento no quería participar en ficciones de este estilo. Su intención era únicamente trabajar en películas, aunque terminó cambiando de opinión y eso es exactamente lo que le ha sucedido con ‘MasterChef’. Pensaba que no iba a sentirse cómoda estando en el centro mediático, pero necesitaba volver a ponerse en circulación y el concurso de TVE se le presentó como una gran oportunidad.

Ahora se siente muy orgullosa: «yo entré en ‘MasterChef’, aunque siempre pensé que jamás iría a un talent show, del mismo modo que tampoco quería hacer series y terminé haciéndolas y después me lo pasé increíble. Es más: volví y volveré. Yo ya formo parte de la familia ‘MasterChef’, y volveré en todas sus ediciones, hasta viejita, porque me encanta ir a verlos y me lo paso increíble allí».

Lucía ha mostrado su mejor faceta en TVE, de hecho la cadena le ha invitado para participar en la nueva temporada del concurso. No solamente le ha servido para recuperar su poder mediático, también ha hecho grandes amistades, como por ejemplo con Jesulín de Ubrique o Toñi Moreno.