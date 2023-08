La complicada situación del actor que pasó de compartir series con José Luis Gil al paro: ahora padece Parkinson

El testimonio de todos los actores tienen el mismo denominador común: triunfar no es fácil y mantenerse es todavía más complicado. Es una profesión sacrificada y el protagonista de esta noticia lo sabe. Pasó de tenerlo todo a desaparecer de los medios. Llegó a trabajar con José Luis Gil, uno de los artistas más queridos de España. Recordemos que José Luis lleva un tiempo retirado porque sufrió un ictus en 2021 y desde entones no se siente preparado para volver a la acción. Sin embargo, todo el mundo se acuerda de él. Uno de sus exompañeros ha regresado al panorama mediático, pero no por un buen motivo.

La identidad del actor que lo está pasando mal

José Luis Gil se ganó el apoyo masivo del público en ‘Aquí no hay quien viva’, una serie donde interpretaba a Juan Cuesta, el presidente de una comunidad de vecinos. En esta ficción compartía escena con Santiago Ramos, quien se puso en la piel de Andrés Guerra. Andrés era un empresario venido a menos que luchaba por sacar adelante a su familia. ¿Qué ha sido de este artista? Lo cierto es que no ha vuelto a protagonizar un proyecto tan importante como la serie de los hermanos Caballero. Recientemente ha hablado y ha desvelado que su situación es compleja.

Santiago Ramos brilló en la pequeña pantalla, pero lo que realmente le gusta es hacer teatro. En este negocio demuestra su talento, el problema es que no ha encontrado una oferta atractiva y lleva un tiempo retirado. “Hay mucho paro, pocas posibilidades para el teatro, donde siempre me he defendido. Siempre me he defendido con la tele, con la mezcla de cosas que puedo hacer, pero el momento es tremendo y todavía no ha acabado”, comenta cuando le preguntan por la actividad laboral en el mundo de la interpretación.

Santiago Ramos tiene Parkinson

Por si todo lo anterior fuera poco, Santiago tiene la enfermedad de Parkinson. Afortunadamente está bien acompañado y su familia se hace cargo de todos sus cuidados. De hecho su mujer, la maquilladora Paca Almenara, negó que el artista estuviera pasando estrecheces económicas. Dio unas declaraciones que contradecían a la información que había salido a la luz: que Santiago no tenía ningún proyecto y consecuentemente no estaba pasando un buen momento.

“Le diagnosticaron Parkinson y está muy bien cuidado en una buena casa. No somos ricos, pero tenemos para cuidarlo perfectamente”, dijo Paca en el programa ‘Socialité’. Lo cierto es que no hemos vuelto a ver al artista en un proyecto que haya tenido la misma repercusión de ‘Aquí no hay quien viva’, pero eso no quiere decir nada. Santiago sigue siendo un gran actor y está preparado para regresar a escena, independientemente de la enfermedad que padece.

Todo empezó en 2014

Según ha salido publicado, la situación financiera de Santiago Ramos se complicó en 2014. De hecho él mismo reconoció que tenía problemas porque no encontraba ningún proyecto. Cuando terminó ‘Aquí no hay quien viva’, los creadores de la serie replicaron la ficción con otro nombre: ‘La que se avecina’. Llamaron a muchos actores, a los principales, pero no encontraron un hueco para Santiago.