Carmen Lomana, sobre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova: «Hay que ser muy tonto»

A sus 75 años, Carmen Lomana ha demostrado en numerosas ocasiones que no está dispuesta a esconderse. Da su opinión más sincera sobre los temas del momento y recientemente ha hablado con honestidad de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Estos dos últimos están en boca de todos desde que salieron a la luz unas fotografías que les vinculaban sentimentalmente. Fuentes cercanas insisten en que el actual rey danés pasó la noche en el domicilio madrileño de Genoveva. Poco a poco se va conociendo más información sobre esta historia. Mientras tanto, la mexicana ha optado por desaparecer del panorama mediático.

Carmen Lomana conoce muy bien cómo funciona la crónica social y considera que «hay que ser muy tonto» para cometer el error que ha tenido Federico. De un tiempo a esta parte se está hablando mucho de él, a pesar de que en Dinamarca han intentado silenciar el escándalo. Tanto es así que la experta en Casa Real Pilar Eyre asegura que Margarita II ha abdicado para proteger a su primogénito. La antigua reina descubrió que Federico estaba demasiado expuesto, por eso tomó la decisión de abandonar el trono para que se convirtiera en rey y la presa detuviera más respeto.

Carmen está convencida de que todo esto se podría haber evitado. Recordemos que tiene mucha relación con los amigos de Genoveva Casanova. Ambas se mueven entre la alta sociedad madrileña, por eso Lomana tiene mucha información y sus opiniones son tan importantes. En las últimas horas ha tomado parte activa en este conflicto y se ha sincerado como solamente ella sabe hacerlo. Sus palabras son muy importantes.

La opinión de Carmen Lomana

La colaboradora se niega a guardar silencio y no está dispuesta a dejarse llevar por asuntos personales, por eso ha compartido su opinión con los espectadores. Igual que mucha gente, considera que entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca hay algo más que una amistad. Sin embargo, es una de las pocas celebridades que se atreven a decirlo claramente porque en esta noticia hay muchos intereses cruzados. No estamos hablando de un príncipe cualquiera, ahora Federico es rey y algunos medios daneses se niegan a cruzar ciertos límites. Esto no sucede en España, donde la distancia ha permitido hablar más claro.

«Todos hemos dado por hecho que tiene o tuvo un rollete amoroso con él, pero a lo mejor no y son solo amigos», empieza diciendo Carmen Lomana. Y añade: «Lo que pasa es que hay que ser muy tonto para quedarse a dormir en su casa». La empresaria insiste en que el error lo ha cometido Federico. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo vive en una de las zonas más populares de Madrid, una zona frecuentada por muchos famosos que siempre está repleta de periodistas. Por eso era cuestión de tiempo que alguien viera al hijo de Margarita de Dinamarca entrar o salir de casa de Genoveva.

Lomana ha planteado su postura en Cadena COPE. De un tiempo a esta parte sus reflexiones han adquirido mucho peso mediático, sobre todo desde que mantiene un conflicto abierto con Ágatha Ruiz de la Prada. La tertuliana llegó a Madrid después de quedarse viuda y se hizo muy amiga de Ágata, pero ahora todo ha cambiado y la diseñadora ha negado su pasado. Insiste en que nunca han disfrutado de un vínculo tan estrecho como parece. Están inmersas en una guerra abierta que ha situado a Carmen en el centro de la polémica, por eso todos sus movimientos generan tanta repercusión.

Las nuevas informaciones sobre Genoveva Casanova

Lo último que se sabe sobre Genoveva Casanova es que hace unos años, justo después de conocer a Federico e Dinamarca, publicó un mensaje en sus redes sociales que ahora ha cobrado mucho sentido. «Por qué me preguntas, y si trato de definirlo con palabras ¿se acercará en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa el pecho en cada beso?», público exactamente. Ahora la revista ‘Lecturas’ ha puesto encima de la mesa esta información para demostrar que la modelo era algo más que amiga de Federico.

Los amigos de Genoveva Casanova niegan la mayor, pero cada vez hay más gente que está dispuesta a llegar hasta el final del asunto. Por ese motivo hay muchos periodistas investigando. Lo cierto es que la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo y el actual rey de Dinamarca se conocieron hace dos años, fecha en la que iniciaron un vínculo que todavía no se ha esclarecido. Lo que es evidente es que se conocían muy bien, tanto es así que Federico pernoctó en casa de Genoveva durante su último viaje a Madrid.

La teoría que ha extendido el círculo de la mexicana tiene muchos flecos sueltos. Insiste en que Federico de Dinamarca había quedado con un grupo de amigos, un grupo que causó baja en el último momento y Genoveva se ofreció a enseñarle Madrid. Por eso estuvieron en un mítico restaurante y después pasearon por una zona emblemática. No contaban con la presencia de un paparazzi que estaba siendo testigo de todo.