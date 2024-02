La bonita razón por la que Julio Iglesias ha querido reaparecer a la vida pública

Los rumores sobre la situación que está atravesando Julio Iglesias han enfadado al cantante, quien considera que sus amigos periodistas le han dado la espalda en un momento clave. Esa es la razón por la que ha desaparecido de la vida pública y lleva unos años retirado en Estados Unidos. Vive entre Miami y Bahamas, aunque también pasa largas temporadas en su mansión de Marbella.

El problema es que no está dispuesto a conceder ninguna entrevista. Fuentes cercanas insisten en que se planteó reaparecer en Madrid durante la inauguración del estadio Santiago Bernabéu. Esta información ha sido respaldada por fuentes tan estables como Marisa Martín-Blázquez, colaboradora de varios programas de Telecinco.

La cuestión es que Julio Iglesias no se anima a dar el paso definitivo. Las malas lenguas aseguran que no lleva bien el paso del tiempo. Acaba de cumplir 80 años y es igual de presumido que siempre, por eso está evitando mostrar cómo es su nueva imagen. Cuando se especuló con su estado de salud dio autorización a uno de sus amigos para aclarar que se encuentra perfectamente. Insinuaron que estaba «perdiendo la memoria» y que caminaba «en silla de ruedas», pero Julio promete que nada de esto es cierto.

Las especulaciones que ha habido en los últimos tiempos le han ayudado a dar un paso muy importante: firmar un acuerdo con Netflix y grabar su propio documental. «Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida», ha comunicado el artista.

La inesperada reaparición de Julio Iglesias

Antes de anunciar su nuevo trabajo con Netflix, Julio Iglesias reapareció de forma inesperada en sus redes sociales. No utiliza habitualmente sus perfiles, pero hizo una excepción para poner el foco en los terribles incendios que han tenido lugar en Chile. El artista disfruta de un vínculo muy especial con el citado país y se ha conmovido al descubrir lo que está pasando. Recordemos que en febrero de 1977 actuó en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y acudieron más de 100.000 personas.

El exmarido de Isabel Preysler se ha manifestado al respecto. «Mi querido Chile», ha empezado diciendo. «Siento en el alma la angustia de tantas familias que han quedado sin hogar con este terrible incendio. Mi cariño y lealtad para todo el pueblo chileno». Estas palabras han sido muy bien recibidas y demuestran que Julio está muy comprometido con ciertas causas sociales. Durante su carrera profesional, el artista no se ha limitado únicamente a cantar encima de los mejores escenarios, también se ha preocupado por todos aquellos que han necesitado ayuda.

«Cuántas veces tenéis que sufrir las catástrofes que maltratan la vida de tantas gentes buenas», indica Julio en su post haciendo referencia al fuerte terremoto que vivió Chile en 2010. «Se que todos los chilenos y chilenas sois gentes muy fuertes, separadas por una cordillera inmensa y a veces tenéis que sufrir en soledad todas las horribles situaciones». La buena reputación del cantante y gestos como el explicado en líneas anteriores le han convertido en una figura muy destacada de nuestra sociedad. Aunque lo llamativo es que Iglesias es un rostro querido a nivel mundial, por eso Netflix se ha interesado por él.

Netflix rompe su silencio sobre Julio Iglesias

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix, ha dado unas declaraciones para explicar que la compañía está encantada de trabajar con el ex de Isabel Preysler. No es la primera vez que se cierra un acuerdo de estas características, de hecho el príncipe Enrique también contó su vida en un documental que se emitió en las mismas condiciones.

«Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta», ha declarado Diego Ávalos.

El padre de Enrique Iglesias empezó siendo futbolista, pero tuvo un accidente de tráfico en el norte de Madrid que le obligó a cambiar de rumbo. Mientras se estaba recuperando descubrió que tenía un gran talento para componer y comenzó a escribir sus propias canciones. El artista no tardó en convertirse en un referente. La clave de su éxito es que nunca ha dejado de luchar y eso es lo que ha transmitido con las palabras que le ha dedicado al pueblo chileno durante su reaparición.