Belén Esteban revela en qué se gastó el dinero de ‘Gran Hermano VIP’: te va a sorprender

Belén Esteban saltó a la fama a raíz de su relación con Jesulín de Ubrique. Cortó con el torero en el año 2000 y no tardó en sentarse en diferentes platós de televisión para desvelar lo que había vivido al lado de su familia. El problema es que tuvo una hija con él, así que siempre estará vinculada al clan Janeiro. No obstante, la colaboradora ya no depende de nadie para generar contenido, por eso se convirtió en la concursante estrella de ‘Gran Hermano VIP 3’. Telecinco recuperó el mítico formato en 2016 y los responsables de la cadena, siguiendo la información que ha transmitido Belén, le pidieron que formará parte del proyecto.

La tertuliana sufrió mucho durante su estancia en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. Nunca se había separado de su hija Andrea durante tanto tiempo y tuvo ciertas diferencias con sus compañeros, sobre todo con la ex política Olvido Hormigos. Belén Esteban ganó el concurso, aunque la audiencia le situó en una posición realmente complicada y sus compañeros de ‘Sálvame’ se separaron de ella durante un tiempo. Por ejemplo, Mila Ximénez juzgó duramente su comportamiento e incluso llegó a cuestionar su papel como madre. Sin embargo, el paso del tiempo hizo que todo volviera a la normalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Belén Esteban todavía no ha olvidado algunos comentarios que escuchó. En estos momentos tiene muy buena relación con Kiko Matamoros, pero más de una vez le ha echado en cara los proyectiles que lanzó durante ‘GH VIP’. Belén entiende que la juzgasen como concursante, aunque todavía sigue pensando que muchas personas le faltaron el respeto. Teniendo en cuenta todo esto, ¿mereció la pena? Sí porque se dio cuenta de que la audiencia no le había dado la espalda.

Belén Esteban donó el premio de ‘GH VIP’

‘Gran Hermano VIP’ y el resto de concursos de Telecinco paga a los famosos por semana. Es evidente que Belén Esteban se convirtió en la estrella de su edición y por lo tanto recibió el caché más elevado. Durante la última gala del concurso, cuando Jordi González anunció que era la ganadora, comunicó que iba a donar el dinero del premio: 100.000 euros que fueron a parar a cuatro organizaciones benéficas. Durante una de sus últimas intervenciones en ‘Ni que fuéramos’, el nuevo programa de los creadores de ‘Sálvame’, Belén ha dado más explicaciones sobre este asunto.

«El premio era de 100.000 euros y eso es lo que yo doné. Como Hacienda se lleva un porcentaje de eso, el resto lo puse yo. Tuve que poner dinero». Según ha explicado, la colaboradora se comprometió a dar 25.000 euros a cuatro organizaciones, pero las autoridades pertinentes se quedan con una parte del cheque de ‘GH’, así que ella asumió la diferencia para cumplir con su palabra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

La ex de Jesulín de Ubrique asegura que su antiguo representante no vio con buenos ojos su ataque de generosidad. «Cuando dije en directo que iba a donar los 100.000 euros, él me hacía gestos detrás de las cámaras de que no lo hiciera. Me decía que no con la mano». Recordemos que Belén estuvo trabajando durante mucho tiempo con Toño Sanchís, a quien terminó acusando de haberse quedado con unas cantidades que supuestamente no le pertenecían.

¿Cuánto dinero gana ahora Belén Esteban?

Belén Esteban era una de las colaboradoras mejores pagadas de ‘Sálvame’. En su momento se llegó a decir que cobraba 1.000 euros por programa, pero sueldo que recibe en la actualidad es muy distinto. El programa ha desaparecido y ahora sus productores emiten una versión parecida en YouTube y otras redes sociales. El presupuesto es diferente, pero Belén continúa siendo la estrella del espacio. En las últimas horas ha declarado que si volviera a participar en otro concurso se quedaría con el premio. «Si fuese a otro reality y lo gano, ese ya no lo dono, ya he donado bastante».

Hay que recordar que los ingresos de Belén Esteban no se reducen únicamente a lo que recibe gracias a su trabajo como tertuliana. Hace unos años creó una empresa de alimentación que está centrada en la producción de patatas y gazpachos. Según ha contado la comunicadora, hoy en día puede vivir de este negocio. Tanto es así que le han hecho una oferta para comprárselo, aunque de momento no ha tomado ninguna decisión porque fue un proyecto que creo con mucho cariño.