Así es Laura Boado, la nueva camarera que arrasa en ‘First Dates’

Lidia Torrent ha abandonado su puesto en ‘First Dates’. La modelo y presentadora tiene una serie de compromisos profesionales que no ha podido compaginar con el programa. También es cierto que ha sido madre y que desea pasar el máximo tiempo posible con su familia, por eso ha tomado la decisión de poner punto y final a su aventura. Lo cierto es que el programa le ha encontrado una gran sustituta: se llama Laura Boado y es un rostro bastante conocido en Mediaset.

Laura ha participado en ‘La isla de las Tentaciones 6’ y ahora se ha convertido en la nueva compañera de Carlos Sobera. El presentador se ha rodeado de un equipo estupendo. Es el alma ‘First Dates’. Matías Roure y las gemelas Marisa y Cristina Zapata son los grandes protagonistas del espacio televisivo. Todos adoraban a Lidia, pero han recibido con los brazos abiertos a Laura. Esta última ha reconocido que está muy emocionada porque es una fiel seguidora del programa. Está dispuesta a aprender lo que sea necesario para no desencajar y continuar con el éxito de Torrent.

Así es la nueva camarera de First Dates

La modelo compostelana tiene 24 años y está deseando empezar las grabaciones, pero tendrá que esperar hasta el próximo mes de mayo. Hay mucha curiosidad por ver cómo sustituye a Lidia Torrent, pero todo hace pensar que lo hará de maravilla. Tal y como ella misma ha reconocido, conoce el programa a la perfección y está dispuesta a hacer cualquier cosa para estar a la altura. “Es un sueño para mí estar en un programa como este, lo sigo desde su estreno”, ha comentado. Estas primeras palabras han sido muy bien recibidas por Carlos Sobera y sus compañeros.

Laura Boado asegura que tiene ganas “de aprovechar esta oportunidad increíble que me han dado para crecer personal y profesionalmente en un programa que me encanta”. Su paso por ‘La isla de las Tentaciones 6’ ha sido fantástico y ahora no le queda otra más que demostrar que está preparada para cualquier reto. Recordemos que el paso de Laura por la famosa isla está siendo bastante polémico porque llegó al concurso con novio y no ha tardado en caer en la tentación.

Laura Boado trabaja de influencer

La participación de Laura por ‘La isla de las Tentaciones’ le ha convertido en una influencer de primera categoría. Su cuenta de Instagram tiene más de 120.000 seguidores y ha trabajado con marcas importantes como Tezenis y Primor. Es una gran amante del mundo de la moda y ha ejercido de modelo en varias ocasiones. Ahora quiere centrarse en su carrera televisiva. Sus compañeros de ‘First Dates’ están encantados con su presencia. Es evidente que echarán de menos a Lidia Torrent, pero la joven se esforzará para que la audiencia no note el cambio.

Fue portera de un equipo de fútbol

La vida de Laura Boado es una caja de sorpresas. Sus redes sociales demuestran que es una gran amante del mundo de la moda. Lo que nadie imaginaba era que también jugase al fútbol. En el pasado fue portera de un equipo y dedicaba muchas horas a esta afición. Sin embargo, decidió estudiar moda en la universidad coruñesa de Goymar y sus intereses empezaron a ser otros. Poco a poco se ha convertido en una influencer de alto nivel. Hasta el punto que ha llamado la atención de los responsables de Mediaset.