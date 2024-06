Así es Jaime Caravaca, el cómico despedido por Broncano que insulta por redes a políticos de Vox y PP

La fama de Jaime Caravaca (Murcia, 1985) ha estado, hasta ahora, limitada al mundo del espectáculo y de los comedy clubs. Tan es así que sus graves insultos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o a la diputada nacional de Vox, Mónica Lora, han pasado siempre desapercibidos para el gran público incluso cuando eran los familiares o hijos de estos los que recibían los ataques.

La carrera de Caravaca comenzó impulsada por el programa La Resistencia que presenta David Broncano. Allí, el cómico que ahora ha sido agredido por ofender gravemente a un bebé de tres meses, se encargaba del preshow de este espectáculo televisivo emitido por Movistar+. Sin embargo, tras cuatro años, en julio de 2021 la dirección del programa decidió prescindir de sus servicios dedicándose desde entonces a la comedia en distintos clubs y por a través de sus redes sociales.

Él mismo anunció su despido lamentando que el programa había decidido tomar otra línea en la que ya no encajaba su trabajo. «Tengo que hacer este comunicado porque esta semana he sido despedido, o me han echado, o ya no cuentan con mis servicios en el programa de La Resistencia en el que he estado cuatro años, entonces pues nada, simplemente parece ser que el programa va a tomar otra línea en la que no encaja mi trabajo», dijo en sus redes sociales.

El cómico incluso especificó en su perfil que trabajaba en diversos lugares «pero no en La Resistencia». «Cómico, actor, artista polifacético. En lo personal, filántropo, blasfemo y Murciano. Cómico en diversos lugares, pero no en La Resistencia», especifica Caravaca en la red social X.

Ahora bien, ha sido un comentario obsceno sobre el hijo de Alberto Pugilato lo que le ha relanzado al estrellato incluso entre usuarios internacionales. Tras una discusión en línea el padre se presentó en una de las actuaciones de Caravaca propinándole dos tortas por los insultos hacia su hijo. Algo sobre lo que se han hecho eco periódicos extranjeros como el Daily Mail.

La agresión

Todo comenzó cuando Pugilato compartió una imagen sosteniendo a su bebé con las palabras «felicidad y orgullo», a lo que Caravaca contestó: «Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor se harte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar».

Tras una discusión entre ambos en la red social X (anteriormente Twitter), Pugilato se presentó en una de las actuaciones de Caravaca, la cual ha quedado grabada en vídeo, y le agredió. En la grabación se puede observar cómo Pugilato camina hacia el escenario. «¿Quién eres?», pregunta Caravaca. En ese momento, el hombre se quita las gafas y el cómico lo reconoce de forma instantánea: «¡Hombre!», dice, a lo que Pugilato le responde de igual forma para, a continuación, propinarle un puñetazo.

Esto es lo mejor del año y con mucha diferencia. pic.twitter.com/8L099x75Qz — Rеvеn (@RevenRV) June 3, 2024

Momentos después de golpear al cómico, Pugilato se disculpó con el público y argumentó que el cómico había dirigido «comentarios pedófilos» hacia su hijo. Tras esto, se dirigió a Jaime Caravaca llamándole «basura» e instándole a que le dijera «a la cara» lo que había escrito en redes sociales.

Tras lo ocurrido, Pugilato publicó un mensaje en redes agradeciendo el apoyo a su familia. «Muchísimas gracias a todos los que os habéis solidarizado conmigo y con mi familia», escribió al respecto.

Insultos a políticos

Ésta no es la primera vez que el ex colaborador de David Broncano hace comentarios pedófilos u ofensivos hacia otras personas. En su día, también cargó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso después de que ésta sufriera un aborto. «Ayuso ha perdido a la criatura que esperaba, a ver quién aguanta nueve meses a esa señora», dijo.

Jaime Caravaca se dedica a vejar, insultar y reírse de los que no piensan como él. Poco le pasa. El maltrato no solo es físico. Y a todo esto, pobre Ayuso, lo que está teniendo que aguantar esta mujer. Y encima hablan de Violencia Política los compadre de. pic.twitter.com/YTPsSitqo4 — JuanAntonio 80 (@TR4F1C) June 4, 2024

En otro momento, también dedicó comentarios pedófilos a los hijos de la diputada de Vox Mónica Lora después de que ésta publicara una foto de los niños con un abanico de Vox. «Van a ser gays quieras tú o no y van a tragar polla de negro obrero por mucha bandera que les encasquetes», señaló Jaime Caravaca.

Asimismo, realizó comentarios racistas contra el camerunés afiliado a Vox, Yves Bertrand Ndongo Meye: «El coño de su madre es como una cañería, de ahí sólo ha salido mierda».