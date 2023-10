Así es la impresionante casa de Chenoa en Madrid: la cocina nos enamora

Chenoa vuelve a estar de plena actualidad debido al documental que David Bisbal ha estrenado en Movistar Plus. El almeriense ha hecho un breve repaso de su vida mediática y ha omitido un episodio fundamental: la historia de amor que mantuvo con su compañera de ‘Operación Triunfo’. Los artistas fueron novios durante la emisión del programa, pero rompieron la relación al poco tiempo y Chenoa no lo pasó bien. Su entorno ha confirmado que está molesta, pues no entiende que Bisbal haya pasado por alto un romance que ha tenido tanto peso. Esta nueva guerra ha situado a la cantante en el centro de la noticia.

Los amigos de Chenoa consideran que David Bisbal ha iniciado una guerra fría. Según ha declarado, no ha querido hablar de su pasado amoroso en Movistar Plus porque siempre ha dejado su vida privada al margen de las cámaras. Esta excusa no ha hecho más que alimentar la tensión, pues algunos consideran que es un ataque indirecto a Chenoa, quien sí a comercializado con ciertas noticias, como por ejemplo con su boda con Miguel Sánchez. Pero, ¿dónde se refugia la intérprete de todas estas polémicas? En un formidable piso situado en Madrid.

El espectacular piso de Chenoa en Madrid

Chenoa se asentó en la capital después de arrasar en ‘Operación Triunfo’. En los últimos tiempos ha encontrado el hogar de sus sueños y ha querido compartir algunas estancias con sus seguidores. Estamos hablando de un espectacular piso ubicado en Majadahonda, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de Madrid. Su vivienda está cargada de estilo. Miguel Sánchez y su mujer no han dejado nada a la improvisación y está todo escrupulosamente cuidado.

Una de las zonas que más llama la atención es la cocina, pero hay otras estancias importantes que Chenoa ha mostrado en su cuenta de Instagram. El salón también tiene mucho peso dentro del inmueble. Está caracterizado por un original ladrillo blanco que combina con el resto de muebles. Los colores que ha elegido la intérprete son planos y fáciles de combinar. Ha quedado claro que es una gran amante de la decoración, por eso su piso se ha convertido en tendencia más de una vez.

Una cocina con mucho encanto

A pesar de estar mucho tiempo fuera de casa debido a sus compromisos profesionales, Chenoa no ha descansado hasta tener una casa perfecta. Una de las zonas más atractivas para el público es la cocina. Tiene mucho encanto y no le falta ningún detalle. Está protagonizada por los tonos cálidos y sus muebles tienen una gran calidad. Es curioso que la ex de David Bisbal haya querido mostrar tantos detalles, pero hay una explicación que justifica su postura. Cada vez tiene más confianza con el público, se siente querida y quiere desvelar ciertos aspectos de su vida.

El estilo de Chenoa se convierte en tendencia

Uno de los muebles que más sale en sus redes sociales es una librería que ha ubicado en el salón. Igual que el resto del piso, es de madera blanca. Sigue la misma línea que la cocina. Es evidente que la cantante ha invertido mucho tiempo y dinero en decorar su vivienda, pero lleva dos décadas viviendo en Madrid y necesitaba tener un hogar perfecto. Desde hace unos años comparte su vida con Miguel Sánchez, así que también hay varios cuadros suyos repartidos por el inmueble.