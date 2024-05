Así fue la primera cita entre Gerard Piqué y Clara Chía: siguen dando de qué hablar

La relación de Clara Chía y Gerard Piqué estuvo cargada de polémica desde el primer momento. El empresario catalán todavía estaba con Shakira cuando se empezó a rumorear que tenía una nueva ilusión. Justo después de romper con la cantante se confirmó que estaba enamorado de Clara, una joven que trabajaba en su empresa. Pero, ¿cómo fue su primera cita? Debemos tener en cuenta que Gerard es uno de los rostros más cotizados de nuestra crónica social. Vive en Barcelona y muchos paparazzi conocen sus rutinas a la perfección, así que es relativamente fácil encontrarle en sus bares de confianza.

Fuentes cercanas aseguran que Gerard Piqué visitaba a Clara en una discoteca donde ejercía de camarera. Una de las empleadas de este establecimiento asegura que el deportista se presentaba allí con un pasamontañas para intentar esquivar a la prensa. Esta fuente asegura que en un primer momento pensó que solo eran amigos, pues Chía tenía novio y Gerard estaba con Shakira. Pero el paso del tiempo ha demostrado que entre ellos había una conexión especial.

Stella Jou, una tiktoker que fue compañera de trabajo de Clara Chía, ha roto su silencio. «Cuando empecé a trabajar allí, mi compañera era Clara. Si os soy sincera, al principio no tenía ni idea que por ahí se movía ese tipo de gente. Yo nunca he sido muy fanática de las celebridades, entonces no tenía ni idea de que, cada noche en ese bar, era normal encontrarse constantemente con futbolistas, cantantes y gente súper famosa».

¿Cómo fue la primera cita de la pareja?

Clara y Piqué tuvieron que mantener una cita secreta porque supuestamente ambos estaban comprometidos. Al menos esa es la información que está circulando durante los últimos días. «Cuando terminábamos, a las 3 de la mañana, yo cogía mis cosas y me iba, pero empecé a notar que algunas camareras se quedaban arriba, en el reservado, donde está la gente famosa», cuenta Stella sobre su excompañera. Siguiendo esta teoría, Clara mostró interés por Piqué desde el primer momento, aunque supo esconder su secreto.

«Yo no me olía nada porque ella tenía novio y yo lo conocía, pues iba constantemente al bar. Hasta que un día, cuando estábamos las dos trabajando en la barra, apareció de golpe un sujeto que usaba un pasamontañas. Yo me asusté porque no es normal que alguien entre con la cara toda cubierta, pero cuando se lo levantó adivina quién era… sí, el que piensas, Piqué. Él llegó con el pasamontañas para que no le reconocieran cuando iba a ver a Clara».

Así conquista Gerard Piqué a sus pretendientas

Gerard Piqué ha compartido algunos detalles sobre cómo se comporta en sus citas y cuáles son sus estrategias de conquista durante una distendida charla con sus compañeros de la King’s League. El empresario catalán reveló cómo aborda una primera cita y las consideraciones que tiene para ser un caballero con las mujeres.

En la conversación, Piqué explicó que en una primera cita, su enfoque es ser un caballero. Indicó que, como gesto de cortesía, siempre permite que la mujer se siente primero en el restaurante y luego se asegura de que ella tenga la mejor vista hacia el lugar, mientras él se posiciona mirando hacia la pared. Según Piqué, esta conducta es una muestra de respeto y cortesía hacia su acompañante.

«Primera cita, obviamente primero se sienta la señorita en cuestión. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto es de ser ‘gentleman’», ha comentado al respecto.

Sin embargo, sus comentarios provocaron un alboroto entre sus compañeros. Spursito, el presidente del Rayo de Barcelona, expresó su desacuerdo y rechazo hacia estos estereotipos de comportamiento. Afirmó que no le gustaba esa actitud y decidió retirarse de la conversación como señal de disconformidad.

Las declaraciones del ex de Shakira ofrecen una visión de cómo aborda las citas románticas y busca establecer una conexión con sus conquistas. Su enfoque refleja una combinación de cortesía tradicional y atención hacia su acompañante, aunque también generó opiniones encontradas entre sus interlocutores. Ahora solamente hace falta saber algo: ¿Fue así con Clara Chía?

Shakira se mantiene al margen

Shakira se ha quedado a gusto escribiendo un disco titulado ‘Las mujeres ya no lloran’. Sus amigos aseguran que ha pasado página y que no siente la necesidad de contestar a los dardos que recibe por parte de Gerard Piqué, entre otras cosas porque ella también ha dado su versión de los hechos a través de una serie de canciones que han dado la vuelta al mundo. Gracias a su talento ha quedado claro que no confía en Clara. No tiene un buen concepto de ella y por ese motivo sus fans han convertido a la joven en uno de los rostros más polémicos del momento.

Mientras tanto, Shakira ha fijado su residencia en Miami e invierte mucho tiempo en intentar alejarse de los problemas que protagoniza su ex.