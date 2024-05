La tremenda rajada de Belén Esteban contra el restaurante que han abierto en su honor

Belén Esteban vuelve a estar de plena actualidad a raíz de su participación en ‘Ni que fuéramos’, el nuevo programa que Fabricantes Studio ha puesto en marcha en YouTube y otras redes sociales. La antigua princesa del pueblo ha resurgido de sus cenizas y unos empresarios han querido hacerle un homenaje en Barcelona. Han creado un restaurante inspirado en ella, pero la colaboradora ha estallado, recordando que nadie puede utilizar sus fotos libremente y sin pedir permiso. No quiere perjudicar a ningún negocio, aunque ha recordado que tiene sus derechos y desea que el público tenga claro que dicho local no se ha puesto en contacto con su entorno.

«A mí que no me homenajeen, yo tengo mis derechos de imagen», ha empezado diciendo visiblemente molesta. «La gente que lleva mis cosas les han llamado porque a ver, a mí me parece muy bien que la gente trabaje, pero no es normal lo que han hecho y encima sin pedir permiso». Según ha contado en ‘Ni que fuéramos’, hace unos días llamó personalmente al dueño del restaurante para pedirle explicaciones. El problema es que notó algo extraño en la conversación y pensó que le estaban tendiendo una trampa, por eso colgó rápidamente y puso el asunto en manos de su equipo.

Belén ha insistido en que no le va a quitar el trabajo a nadie. Únicamente está dolida porque considera que le tendrían que haber preguntado antes de utilizar sus fotografías con fines comerciales. Tampoco le ha sentado bien que la gente se ponga en contacto con ella para felicitarle por lo bien que se come en el local. Recalca que su único negocio es la empresa de alimentación llamada Sabores de la Esteban, que vende patatas y gazpachos.

Belén Esteban muestra su descontento

«No es normal lo que han hecho y encima sin pedir permiso. Es que han hecho hasta entrevistas de radio y la gente se cree que el restaurante es mío y no es mío», ha declarado la ex de Jesulín de Ubrique visiblemente molesta. El local está especializado en milanesas y Esteban insiste en que muchos usuarios de Instagram han contactado con ella para pedirle la receta, algo que le ha hecho perder la paciencia porque no tiene nada que ver con este proyecto. «A ver, yo la milanesa la hago en mi casa. Ese restaurante no es mío, que quede muy claro, por favor».

Belén ha aprovechado el estreno de su nuevo programa para intentar llegar a un acuerdo con el local, que está situado en Barcelona. Considera que ahora deberían promocionar ‘Ni que fuéramos’ para compensar los daños que han ocasionado al utilizar su imagen. Detalles como estos demuestran que la tertuliana continúa siendo uno de los rostros más influyentes de nuestra crónica social. Es cierto que su poder mediático ha cambiado, de hecho ahora está vetada en Telecinco, la cadena que hace unos años le convirtió en una auténtica estrella.

Belén Esteban cambia de vida

Belén Esteban ha cambiado de vida. Después de la cancelación de ‘Sálvame’ le hicieron saber que ni ella ni sus compañeros eran bien recibidos dentro de Telecinco. María Patiño ha confirmado que una conocida presentadora les reconoció que iban a estar un tiempo sin aparecer en la pequeña pantalla. Sin embargo, Belén ha estado centrada en sus proyectos y se ha puesto manos a la obra para obtener beneficios con su empresa de alimentación. No quiere desaparecer del mundo del espectáculo, por eso continúa trabajando para Fabricantes Studio, empresa que antes se llamaba La Fábrica de la Tele.

La colaboradora asegura que confía plenamente en Óscar Cornejo y en Adrián Madrid, los dueños de la productora para la que lleva trabajando 15 años. Esa es la razón por la que se fue con ellos a Netflix y ahora está probando suerte en YouTube. El estreno de ‘Ni que fuéramos’ ha sido uno de los acontecimientos más populares del mes. María Patiño ha ejercido de presentadora y se ha rodeado de cuatro comentaristas muy populares: Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y la ex de Jesulín de Ubrique. También participarán otros famosos que poco a poco irán apareciendo en el espacio, como por ejemplo Yola Berrocal o Chelo García-Cortés.

¿Qué ha pasado con Andrea Janeiro?

Belén Esteban hizo un pequeño guiño a su hija Andrea Janeiro, popularmente conocida como Andreíta. La joven se ha apartado de los medios y ahora vive en California porque no quiere saber nada de la fama de su familia. Belén ha luchado mucho para ningún paparazzi haga fotos a la joven, insiste en que es una persona anónima que tiene todo el derecho del mundo a permanecer lejos de los focos. Esa es una de las razones por las que se mudó a Reino Unido cuando alcanzó la mayoría de edad y ahora está haciendo su vida en Estados Unidos.

La colaboradora, durante el estreno de ‘Ni que fuéramos’, mandó un beso a Estados Unidos, dando a entender que su hija estaba muy atenta al programa. Este detalle confirma la buena relación que hay entre ellas.