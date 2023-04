Así es David Alemán, el periodista de sucesos que arrasa en televisión

Mediaset está haciendo muchos cambios: ha vetado a multitud de rostros conocidos y ha apostado por nuevos periodistas. Este giro puede ser muy positivo para la audiencia. Un aire nuevo que ya está dando sus primeros resultados. En ‘Sálvame’ se dieron cuenta de que las cosas debían cambiar, por eso renovaron sus contenidos. Empezaron a hacer sucesos y se pusieron en contacto con el mejor: David Alemán. Durante un tiempo presentaba una sección en el programa de Jorge Javier Vázquez para dar un aire más serio al espacio.

La relación de David Alemán con La Fábrica de la Tele, productora que está detrás del universo ‘Sálvame’ viene de lejos. De hecho hay que remontarse a 2017. En ese momento ‘Sálvame Deluxe’ pasó a llamarse ‘Sábado Deluxe’ y contrataron a Alemán para que presentara el espacio con María Patiño. El experimento no duró demasiado. Hicieron demasiados cambios y la audiencia no lo respaldó. Mezclaron corazón con sucesos y el público no aplaudió el proyecto. Pero los tiempos cambian, por eso han vuelto a darle una oportunidad a David y ahora es una gran estrella en Mediaset.

El pasado más desconocido de David Alemán

Es un comunicador de primera. Lleva desde los años 90 ejerciendo el periodismo, pero tiene otras aficiones. Antes de hacerse famoso era modelo y le clasificaron para el certamen de Míster España representando a Madrid. Quería ser actor y, según contó en una entrevista, ningún director apostaba por él por haber sido modelo, así que se negó a volver a subir encima de una pasarela. El mundo de la interpretación le ha tratado bien. Ha tenido suerte porque tiene mucho talento. Uno de sus proyectos más destacados es su colaboración con la mítica serie ‘Al salir de clase’.

David ha llegado a trabajar con la gran Lina Morgan. Sin embargo, el paso del tiempo le demostró que estaba más cómodo trabajando en el periodismo de investigación. Poco a poco ha desarrollado una carrera que actualmente está plagada de éxitos. Siempre maneja buenos datos y hace algo que sus compañeros valoran mucho: hablar desde la objetividad. En Telecinco se han llamado varias veces para hablar del caso de Dani Alves. Alemán se ha reservado su opinión y ha hablado con datos claves.

El nuevo programa de David Alemán

Cuatro ha apostado por David Alemán para un programa que promete ser una auténtica revolución. Estamos hablando de ‘Código Diez’, un espacio de sucesos que analizará casos del pasado que todavía no se han resuelto. No estará solo. Cuenta con la compañía de Nacho Abad, un periodista de investigación que tiene a sus espaldas una carrera brillante.

“A mí me gusta hacer bien mi trabajo, que es conseguir información y contarla lo mejor posible. Disfruto con mi profesión a pesar de que eso a veces va en contra del tiempo que le resto a mi familia”, explica Nacho cuando habla del nuevo programa de su compañero David.

El presentador cada vez tiene más presencia

David Alemán ha prometido dar “muchos datos nuevos” sobre casos que ya están olvidados. No pretende resolver nada, simplemente “dar un giro” a sucesos que se han estancado. Cuenta con la ayuda de Nacho Abad. Juntos están arrasando porque han sabido ganarse la confianza del público.