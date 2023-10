Tiene 34 años y actualmente es una de las actrices más cotizadas de España. Blanca Suárez ha protagonizado en series tan famosas como ‘El Internado’ o ‘El Barco’. Fue en este último proyecto donde conoció a Mario Casas. Iniciaron una relación sentimental en marzo de 2018 y rompieron en septiembre de 2019. Siempre ha intentado que su vida privada permanezca al margen de las cámaras, pero no puede evitar que ciertas noticias tengan trascendencia. La artista disfruta de una repercusión mediática incomparable, por eso la confesión que ha hecho sobre sus gustos está causando tanta sensación.

Blanca Suárez ha sido novia de muchos rostros conocidos. Durante un tiempo estuvo saliendo con Miguel Ángel Silvestre, pero esta historia no llegó a buen puerto. Entonces, ¿qué pide Blanca para que todo salga bien? A pesar de que su nombre suena con fuerza en los mejores medios, la actriz es bastante tímida y no se siente cómoda cuando el público hace comentarios sobre su trayectoria sentimental. Esto es uno de los aspectos que jugó en contra cuando era novia de Mario Casas o Miguel Ángel Silvestre.

La confesión que enloquece las redes

Blanca Suárez lleva mucho tiempo en primera línea, cada vez participa en proyectos de mayor envergadura y necesita tranquilidad. Insiste en que es una persona completamente normal y cuando se apagan las cámaras le gusta lo que a todo el mundo: disfrutar y pasar tiempo con su entorno. Para ella es fundamental que su novio se adapte a sus amistades, a su familia y a sus gustos. Considera que para tener un noviazgo sano hay que poner por delante la comprensión y la solidaridad.

La artista ha explicado en ‘Fotogramas’ que le gustan los hombres que le den «amor y calma». E insiste: «Me sobran pensamientos en la cabeza, pienso demasiado. Tengo mucho ruido mental». Por ese motivo necesita tener alguien al lado que no le dé más problemas y que le aporte la estabilidad que necesita para seguir brillando en su profesión.

Blanca Suárez habla del amor

Afortunadamente Blanca ha tenido varias experiencias, por eso ya sabe qué quiere y qué prefiere evitar. «Lo mejor que me ha enseñado una pareja es el cuidado y el amor incondicional», declara en el medio citado anteriormente. Después reconoce que ella tampoco es «una novia fácil» porque tiene bastantes manías. «Tengo muchas, pero sobre todo el orden de las cosas. Me da TOC que no estén en su sitio. Me estresa el desorden y no saber qué voy a hacer la semana que viene, que todo esté en el aire».

La vida de Blanca en pareja

La actriz recibe invitaciones de forma diaria para asistir a eventos, pero reconoce que es «muy pasota» y que le gusta pasar tiempo con su familia y amigos. Ha establecido buenas relaciones con algunos compañeros de trabajo, pero cuando termina el rodaje prefiere cambiar de ambiente. Para ella es fundamental que su novio comprenda este aspecto. El problema es que ha tenido algunas parejas conocidas y de alguna forma se ha visto obligada a participar de la vida pública.