Así es ahora la vida de Carlos Páez, uno de los supervivientes del accidente de avión en Chile

Dentro de muy poco podremos disfrutar de ‘La sociedad de la nieve’, una película que se ha basado en el libro escrito por el uruguayo Pablo Vierci en 2008. El proyecto está dirigido por Juan Antonio Bayona y se sumerge en el dramático accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en la Cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972, una fecha que muy pocos son capaces de olvidar. Carlos Páez ha ganado mucho protagonismo en las últimas semanas a raíz de este trabajo. Su vida cambio por completo por culpa de la situación que se vio obligado a vivir.

El largometraje profundiza en las extremas situaciones a las que tuvieron que enfrentarse los 16 sobrevivientes del accidente, un accidente que dejó 29 muertos. Juan Antonio Bayona ha aceptado liberar esta película después de haber tomado las riendas de ‘Lo imposible’ en 2012 y de ‘Jurassic World: el reino caído’ en 2018. Eso sin contar con la serie que dirigió en Amazon Prime, ‘El Señor de los Anillos: los anillos de poder’.

Bayona ha hecho hincapié en revivir las sensaciones que experimentaron los supervivientes de este accidente, pero también ha puesto el foco en aquellas personas que no consiguieron contarlo. Los fallecidos han dejado una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron la desgracia de sufrir este percance en Chile. Los años 70 estuvieron marcados por esta noticia que ahora ha servido de inspiración para crear ‘La sociedad de la nieve’.

El accidente que marcó a Carlos Páez

En 2023 se cumplieron 50 años de esta desgracia aérea. El avión partió desde Uruguay hacia Chile y dentro viajaba un equipo de rugby del Colegio Old Christians cuyo único objetivo era participar en una competición. Después de la desgracia, las autoridades organizaron un operativo para buscar a las víctimas, operativo que generó unos resultados bastante tristes. En toda esta historia Carlos Páez ganó mucho protagonismo, por eso ahora todo el mundo está hablando de él.

Roberto Canessa y Fernando Parrado, sesenta días después del accidente, realizaron una expedición desde los restos del avión hasta uno de los ríos más cercanos. Gracias a esta iniciativa consiguieron la libertad y el Calvario llegó a su fin. Fue un 23 de diciembre cuando lograron que las autoridades dieran con su paradero y cinco décadas más tarde su historia ha servido de fuente de inspiración para crear un proyecto que tiene una repercusión internacional.

Durante uno de sus viajes a Buenos Aires, Carlos Páez aseguró que Bayona había hecho un trabajo ejemplar que reflejaba muy bien la realidad a la que tuvieron que hacer frente. El director ha trabajado con una gran rigurosidad y todo esto ha ayudado a que la película gane repercusión. El hijo de Carlos participa en el largometraje interpretando a su padre, tristemente fallecido en 2014.

El protagonismo de Carlos Páez

Carlos Páez Vilaró era pintor y en su momento recibió muy buenas críticas porque sus trabajos eran brillantes, pero tuvo todavía más repercusión el esfuerzo que hizo por salir adelante, luchó contra viento y marea para poder reencontrarse con su familia y ahora su hijo le ha rendido un bonito homenaje accediendo a ser uno de los protagonistas en la película de Bayona.

«Entre Carlitos y yo estaba la luna que me miraba desde el cielo. Y yo le había chiflado detrás de la Cordillera, como para que supiera que estaba ahí”, escribió el artista plástico en un libro autobiográfico al que tituló ‘Entre mi hijo y yo, la Luna. La odisea de un padre en la tragedia de los Andes’. Fue Carlos el que leyó desde Chile la lista de aquellos que habían sobrevivido al accidente y se dio cuenta de que el nombre de su hijo figuraba entre los afortunados. Ahora este último interpretará la escena en ‘La sociedad de la nieve’. Donde

«Fue algo durísimo. En especial, ese momento icónico que es cuando él lee la lista de sobrevivientes para el mundo», empieza diciendo cuando le preguntan por sus sentimientos a la hora de rodar este capítulo. «Por un lado, yo estaba metido en la historia porque fui uno de los sobrevivientes, pero también estaba metido en la figura de papá y tenía que transmitirme a mí, a Carlos Páez hijo, como sobreviviente, tal como lo hizo él. Cuando leo la lista es cuando me pongo a llorar porque uno viene aguantando todo el peso de lo que pasamos y ese es un momento liberador», concluye.

Para el protagonista no fue fácil aceptar este proyecto, de hecho mantuvo una conversación con el director antes de dar una respuesta sin retorno. «Cuando Bayona me ofreció hacer de papá le dije que me dejara hablarlo con mi psicóloga, no solo por lo que tuvo que pasar mi padre, sino también porque él era una persona famosa y estaba esto de ser ‘el hijo de’, pero en definitiva fue una propuesta muy sanadora», comenta al respecto.