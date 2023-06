El aplaudido alegato de Pablo Motos: «Tenemos que vivir sin odiarnos»

El conocido presentador de televisión, Pablo Motos, realizó este martes durante uno de sus programas una profunda reflexión sobre la política y la convivencia entre los ciudadanos de nuestros país. El periodista alegó que «estamos viviendo un momento, ahora, de mucha política. Y siempre que pasa eso cada uno se va a su trinchera: el que es de izquierdas a izquierdas y el que es de derechas a la derecha».

Asimismo, Motos, señaló que, a pesar de las disputas, «en un nivel básico, todos estamos en el mismo equipo que es el de las personas» y añadía que el cree que «tenemos que usar la comunicación para encontrar un punto en el que vivir juntos sin odiarnos».

Este alegato vino con motivo de un experimento social que realizó el programa que dirige, El Hormiguero. En dicho estudio se plantearon preguntas a distintos jóvenes como «¿Cuánto hace que no das un beso a tus padres?» o «¿Dices te quiero?». Acto seguido, les proyectaron un video donde ancianos y personas mayores confesaban que estaban arrepentidas por no haber expresado más afecto a sus padres fallecidos.

No es la primera vez que el presentador reflexiona sobre algún aspecto trascendental de la vida. El pasado mes de mayo, Motos habló sobre «el miedo a decir no». «¿Por qué nos cuesta tanto?», se preguntaba. «Supongo que por cobardía, por falta de personalidad, por comodidad, por no discutir, por un falso concepto de la educación o del respeto, o por no decepcionar», argumentaba.

«En cualquier caso decir sí cuando tienes que decir no es una forma de esclavitud porque renuncias a tu voluntad para someterte a la voluntad de otro. Hay que aprender a decir no aunque sólo sea en defensa propia».

En otro programa, emitido el pasado mes de marzo, el presentador habló sobre la soledad. «La soledad no es sólo la ausencia de compañía. Está la soledad del amor no correspondido, la de los que duermen juntos y están soñando con otras personas, la del adolescente que se siente un raro que no pega en este mundo, la del niño que le acosan en la escuela, la del enfermo que no sabe lo que tiene y que está esperando un diagnóstico que le puede cambiar la vida. También está la soledad del tímido. La soledad está detrás del éxito y del fracaso». Esta reflexión la finalizaba con una recomendación: ser amables porque no sabemos si alguien está librando una batalla contra la soledad.