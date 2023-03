“Apenas come”: las declaraciones más preocupantes sobre María Teresa Campos

María Teresa Campos no pasa por uno de sus mejores momentos, sino más bien todo lo contrario según las últimas y preocupantes declaraciones sobre su estado. Este fin de semana Carmen Borrego estuvo en el funeral de Laura Valenzuela y allí ha hablado sobre la ausencia de su madre.

La popular periodista no habría dudado en ir a despedir a una de sus compañeras que como ella abrió paso en el mundo de la televisión, pero por motivos de salud se ha quedado en casa. Las declaraciones más preocupantes sobre María Teresa Campos se centran en su estado y los vecinos de la periodista lo saben. Así han hablado de ella.

María Teresa Campos no está bien

Carmen Borrego estuvo en el funeral de Laura Valenzuela excusando a su madre, por no poder haber acudido: “no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí”. A lo que añadió “Ya le gustaría a ella darle un gran beso a Lara”. María Teresa Campos no pasa por uno de sus mejores momentos de salud.

Ha estado estos últimos años intentando trabajar, era la único que llenaba su vida y no lleva demasiado bien esta jubilación. El tiempo pasa y esta mujer de más de 80 años puede presumir de una dilatada carrera profesional que ya ha llegado a su final. Es complicado que vuelva a un plató de televisión, dado su delicado estado de salud y años en activo.

Esta mujer recibe todo tipo de cuidados, tal y como ha declarado su nieta, Alejandra Rubio: “Es una etapa nueva para todos, de cuidarla mucho, que quererla mucho, apoyarla, darle cariño, consentirla… Es ley de vida y ya toca”. La abuela que está a punto de ser bisabuela preocupa también a sus vecinos. En esta nueva etapa que parece que no le está sentando nada bien.

Las declaraciones más preocupantes

Alguno de sus vecinos ha hablado según explica El Nacional: “Me da pena verla tan desmejorada. Me han contado que pasa por malos momentos de ánimo, que apenas come y que no quiere ver a nadie”. Otra vecina y amiga suya ha añadido: “Todas estamos muy preocupadas, porque ni coge las llamadas”.

María Teresa Campos parece estar anímicamente en sus momentos más bajos. La llegada de la jubilación es un momento que paraliza por completo la vida o la enfoca hacia otro lugar. Ahora descansa y tiene tiempo libre, pero para una mujer tan activa como ella ha sido un retiro que le ha causado un gran impacto.