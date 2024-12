Ángel Cristo Jr. no se llama así: éste es el verdadero nombre del hijo de Bárbara Rey

El verdadero nombre de Ángel Cristo Jr. ha salido a la luz y realmente no se llama así, sino que tiene otros apellidos, aunque el nombre sí que es real. En España tenemos dos apellidos, por lo general, el del padre siempre suele ir primero y el de la madre después. Siendo el segundo el que puede perderse con mayor facilidad, aunque con pequeños detalles podemos conseguir que esta situación cambie por completo, incluso acabe desapareciendo a gran velocidad, de forma totalmente inesperada y directa.

Hay personas que deciden cambiarse el nombre y los apellidos. La ley permite realizar ese cambio que le afectará directamente, aunque quizás también acabe teniendo repercusiones sobre su familia. Los descendientes de esa familia deberán tener en cuenta que estamos ante un cambio que también les afectará. Lo queramos o no, a la larga, acabarán obteniendo una denominación que no será la correcta. Más allá de los nombres artísticos de sus padres, están los reales de esos progenitores que en su día decidieron dedicarse al mundo del espectáculo. Por lo que, han acabado recibiendo unos apellidos que no son los que les corresponden, sino todo lo contrario.

Éste es su verdadero nombre

Para conocer el verdadero nombre de Ángel Cristo Jr. hay que remontarse a los orígenes de la carrera de sus padres. Tengamos en cuenta que estamos ante dos pesos pesados de la comunidad artística de nuestro país. En este caso, tenemos a una familia de artistas que se expusieron al público con unos nombres que se hicieron para destacar y ser la carta de presentación que necesitaban sacar a la luz.

En este caso, estamos ante una denominación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después. De la mano de determinados elementos que se convertirán en los mejores aliados de un cambio de ciclo que puede ser fundamental y que en cierta manera se convertirá en esencial.

La familia paterna de Ángel se ha dedicado siempre al circo. En estos tiempos modernos quizás tengamos acceso a numerosos espectáculos, pero hace unos años se convirtió en la única manera de conseguir hacer realidad una serie de elementos que se han acabado imponiendo de forma ejemplar.

Esa tradición convirtió a su padre en una de las máximas figuras del mundo del circo de nuestro país. Dejando el trapecio que había acompañado a su familia, para dedicarse en cuerpo y alma a los leones. Su madre, en cambio, decidió ser famosa aprovechando una belleza natural y cambiando el nombre más común de nuestro país, por uno más contundente. Juntos fueron una pareja que dio mucho de qué hablar y que entregó a sus hijos un nombre que nada tiene que ver con el que usamos cuando nos referimos a ellos.

Así se llama Ángel Cristo Jr.

Empezando por el primer apellido, el de su padre, que también se llama Ángel, pero tiene un apellido un poco más largo y llamativo. Christophoro «Cristo» Papadópoulos, era el nombre del abuelo paterno, es decir, Ángel Cristo en realidad, Ángel Papadópoulos, de origen griego, cuyo primer nombre fue adoptado por sus descendientes como apellido.

Una combinación de apellido y nombre que tiene en su segundo apellido otro error. En realidad no se llama Ángel Cristo Rey, sino que tiene un nombre español muy común. Barbara Rey se llama en realidad Maria García García. Con un nombre tan común, ha tenido que cambiarlo cuando llegó al mundo del espectáculo. Los años 70 es el momento en el que las máximas vedettes de nuestro país han acabado ganando peso y lo han hecho de la mano de una tradición que les ha dado unos nombres que debemos conocer y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Maria García, eligió su nombre artístico fusionando a dos grandes figuras de la época. Por un lado, Barbra Streisand y el actor Fernando Rey, por el otro. La mezcla de ambos nombres dio lugar al nombre que ha usado esta polémica vedette para sus actuaciones y su vida en el circo.

Los hijos de esta pareja son, Ángel Papadópoulos García y su hermana Sofía, con la que comparte apellidos. No pueden tener un apellido que no les corresponde, ya que los nombres de sus padres son artísticos, nada tienen que ver con los que ponen en su DNI. Por lo que, podemos empezar a llamar a este hombre por su propio nombre.

Seguramente nadie del entorno de este famoso, como tampoco el resto de la población, sabía que su nombre no era real, sino que era una mezcla de los que usaban sus padres artistas, los dos para llamar la atención en los carteles que anunciaban sus espectáculos. Algo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.