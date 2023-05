El alucinante negocio de este colaborador de Telecinco: su otra fuente de ingresos para vivir como un rey

La cancelación de ‘Sálvame’ ha hecho que los colaboradores de Jorge Javier Vázquez empiecen a buscar alternativas lejos de la televisión. Uno de ellos ha sido muy sincero y ha visitado la cadena catalana 8 TV, concretamente se ha sentado en el plató de ‘El Circ’. Ha sido muy sincero y ha confesado que su nuevo negocio le va “muy bien”. ¿De quién estamos hablando? Antes de desvelar la identidad del tertuliano debemos tener en cuenta que cada vez hay más rumores encima de la mesa. Solo los que trabajan en la productora La Fábrica de la Tele saben qué está pasando en realidad.

Alonso Caparrós brilla fuera de la tele

Alonso Caparrós conoce perfectamente cómo funciona la televisión y sabe que la verdad es una llave que siempre le abre todas las puertas, por eso se ha sincerado. Ha dado una entrevista en ‘El Circ’ y ha explicado cómo gana dinero lejos de la tele: escribe libros. Su primera obra se llama ‘Un trozo de cielo azul’. Es muy especial para él porque narra su pesadilla contra las drogas. Ahora se ha centrado en una nueva obra titulada ‘Empieza de cero’. Habla de la superación, que es justo lo que tiene que hacer después de la cancelación de ‘Sálvame’.

“El primer tonteo fue con 17 años y duró hasta los 40 años”, empieza diciendo cuando le preguntan por sus adicciones. En su nuevo libro va a explicar cómo es posible vencer a ciertos fantasmas. Alonso reconoce que las drogas le causó “Mucho sufrimiento porque supuso la ruptura con los vínculos mas importantes: mi familia y mis hijos”. Ha salido adelante y ahora se dedica a hablar abiertamente del tema porque sabe que su testimonio puede ayudar a mucha gente.

El dineral que ha ganado en Telecinco

Alonso Caparrós estuvo un tiempo desaparecido y aterrizó en Telecinco después de ‘GH VIP’. Concursó en el programa y los directores de La Fábrica de la Tele se dieron cuenta de que no podían dejarle escapar. Él era presentador, pero le hicieron una oferta como tertuliano y aceptó. También dio una serie de entrevistas. Ganó mucho dinero y en teoría no tendría que tener ningún problema, aunque no es así. Hace poco reconoció que estaba atravesando un mal momento porque había invertido en un negocio poco rentable.

El colaborador ha hablado claramente de los planes de La Fábrica de la Tele. En un primer momento iba a hacer un ERE, pero después cambió de planes. Hay nuevos proyectos. La productora seguirá vinculada a Mediaset, aunque sus directores deben ser pacientes. “Lo que sé es que el día 23 se termina. El ERE que se iba a hacer no se va a hacer. Si Dios quiere continuaremos, pero toca tener paciencia y ver como se coloca todo. No hay nada concreto, pero ojalá el programa siga”.

El otro trabajo de Alonso

Alonso Caparrós, además de sus libros, tiene otro proyecto en mente que le reportará grandes beneficios a largo plazo: quiere ser apicultor. “Esto está pensado de aquí a tres o cuatro años. Me gusta poner los huevos en distintas cestas”, ha desvelado. Nadie imaginaba que fuera a probar suerte en un negocio tan alejado de la televisión.