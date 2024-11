Alerta de Roberto Brasero por los últimos coletazos de la DANA: peligro en estas zonas de España

Roberto Brasero alerta de los últimos coletazos de la DANA que puede darnos algunos datos destacados. Sin duda alguna, hemos aprendido a estar pendiente de un tiempo que nos puede dar algunas novedades destacadas que hasta la fecha no teníamos en mente. Son días de pensar en salir o no de casa, siguiendo con la previsión de un tiempo que puede ir cambiando por momentos. Nada es fijo en esta vida y menos lo que nos está esperando en estos próximos días, el tiempo más cambiante de los últimos tiempos, está aquí.

Podemos pasar de unas tormentas destacadas a una situación totalmente distinta que nos alejará de una situación que quizás nos recuerde a ese veroño que pensábamos que habíamos dejado atrás. Son tiempos de cambios directos que nos empujan a pensar un poco más en lo que nos puede esperar en estas últimas jornadas. Sin duda alguna, miramos al fin de semana con la mirada puesta en un cielo amenazante a gran parte del país y a la previsión del tiempo de un Roberto Brasero que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando en breve.

Peligro en estas zonas de España

Tenemos que estar pendientes de lo que puede pasar en unos días en los que todo es posible. Nos enfrentamos a una serie de cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado, sin duda alguna, debemos afrontar una serie de episodios complicados en un otoño en el que todo es posible.

Dejamos atrás unos días de lluvias abundantes, pero cuidado, no soltamos el paraguas y además lo hacemos con un tiempo que amenaza llover sobre mojado, algo peor de lo que esperaríamos. En especial en determinadas zonas del país en las que hay que estar muy pendientes de todo lo que pasa.

Es hora de visualizar claramente esta situación que nunca hubiéramos pensado que nos perseguiría. No poder salir de casa con una lluvia que está causando estragos en gran parte del país. Vamos a ver qué es lo que nos espera en unos días en los que la actividad al aire libre puede estar determinada por estos cambios que tenemos por delante y que pueden ir en aumento.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación para la que quizás no estamos preparados. Llega un fin de semana en el que tendremos que estar pendientes de lo que nos dicen los expertos.

Roberto Brasero da una importante alerta ante esta nueva DANA

Una nueva DANA ha marcado a nuestro país en unos días en los que parecía que la lluvia acabaría siendo protagonista en todos los sentidos. Por lo que, tocará estar pendiente de lo que nos dicen los expertos como Roberto Brasero. Este hombre tiene muy claro qué es lo que nos está esperando.

Siguiendo con la previsión del tiempo que ha dado: «Poco a poco va volviendo la calma al Mediterráneo, mientras que los avisos de nivel naranja se mantienen activos para hoy jueves por la tarde en zonas de Sevilla y Huelva y Cádiz. Aquí es donde todavía se esperan las tormentas fuertes de intensidad que podían generar algún problema y lluvias también con avisos amarillos por Extremadura al sistema central sur de Ávila y Salamanca, incluso Sierra del sureste del interior de Murcia, provincia de Albacete. La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ya está transitando hacia lo que se llama borrasca fría aislada (BFA) que se sitúa en el oeste de España».

Siguiendo con la misma previsión: «Este viernes aún tendremos lluvias por el sur y oeste peninsular y, aunque algún chaparrón puede ser fuerte, no tendremos ya una situación como la de los últimos días. De hecho, ya no tenemos una DANA en sí porque se ha convertido en lo que se llama un Borrasca Fría Aislada o BFA. Esta borrasca aún nos dejará tormentas localmente fuertes en zonas de Huelva, litoral de Cádiz y en el norte de Cáceres y sur de Castilla y León, en el entorno del sistema central. Puede haber lluvias más débiles en el resto del oeste peninsular y son probables en el interior, el sureste o incluso de nuevo en puntos del Levante peninsular pero nada que ver con la DANA. Aquí las temperaturas hoy bajan y, en cambio, en Galicia y Cantábrico subirán con cielos soleados y 20º de máxima en Bilbao, igual que los 20º que esperan en Murcia. El sábado posibles lluvias fuertes en el oeste de Canarias, no se descartan todavía en zonas del suroeste peninsular mientras que en área mediterránea nubes pero sin lluvias fuertes y por el norte cielos más soleados. El domingo la BFA debería ser absorbida por la circulación atmosférica general y que tengamos una situación tranquila en general, pendientes de esas posibles lluvias quizá en Canarias, y con temperaturas más altas en el resto de España».