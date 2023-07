Alerta muy urgente en los supermercados: piden no confundir este peligroso producto

Un peligroso producto ha dado lugar a una confusión que podría resultar mortal, las redes sociales piden la retirada urgente de los supermercados. Hay algunos productos que llegan a los supermercados con unos envases especialmente atractivos que dan lugar a algunas confusiones. Quizás sin pensarlo o esperarlo, nos ponen en una situación complicada, ante la presencia de niños o de personas que no saben inglés y, por lo tanto, desconocen qué tipo de producto es. El debate está servido en las redes sociales y quizás acabe teniendo un final trágico.

Piden no confundir este peligroso producto alertando a los supermercados

Los supermercados se ponen en alerta gracias a un aviso que hemos descubierto en redes sociales. Muchas veces los productos salen de su zona de confort, aunque siempre los compramos en un determinado lugar, las ofertas hacen que se muevan y acaben en un sitio que quizá no le es propio.

Este hecho hace que quizás confundamos un elemento que usamos para un fin muy distinto, con una bebida sabor naranja. El color y el etiquetado, con un envase que puede resultar atractivo e invitar a beberlo, ha producido un gran revuelo en las redes sociales. Visualmente puede confundirse y con un etiquetado en inglés, hace más complicado que podamos saber qué tipo de elemento es.

Estamos ante un tipo de elemento que se potencialmente peligroso. Tal y como ha advertido una asociación: “Efectivamente, no se pueden vender productos de limpieza con diseños de envases y colores de su contenido que los niños podrían confundir con alimentos, @lidlespana. Deben retirarlo de inmediato.”

Lidl es el supermercado en el que ha aparecido este elemento que ha generado la alerta. Parece una bebida, pero es en realidad un peligroso producto de limpieza. Niños y no tan niños que no lean bien la etiqueta pueden pensar que se trata de una bebida, aunque realmente no sea así y pueda provocar más de una confusión inesperada.

Algunos comentarios: “Menos mal que pone el cartel limpiador y protector y vale tres veces más que un refresco” o, por ejemplo: “Los NIÑOS? Tengo 28 años y veo eso y no he terminado de leer la etiqueta cuando me estoy sirviendo un vaso bien fresquito”. Por lo que la polémica está servida. Lidl tendrá que responder ante la llegada de este producto que da pie a una cierta confusión.