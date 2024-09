Alejandra Rubio sentencia su relación: «Conmigo que no cuente más»

El clan Campos vuelve a estar en el centro del huracán y esta vez es Alejandra Rubio quien se ha pronunciado de manera contundente sobre su primo José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. La joven, que ha dejado clara su postura en repetidas ocasiones respecto a los conflictos familiares, ha lanzado una declaración que podría marcar un antes y un después en su relación con él. «Conmigo que no cuente más», ha sentenciado Alejandra, visiblemente molesta por las recientes acciones de su primo. Recordemos que el famoso técnico de sonido ha sorprendido a propios y extraños al mostrarse en un photocall, algo que, hasta hace poco, era impensable.

José María Almoguera siempre ha sido un hombre de bajo perfil, al menos en lo que respecta a los medios de comunicación. Aunque ha protagonizado algunas exclusivas en revistas del corazón, lo cierto es que siempre ha mantenido una actitud reservada y distante hacia la prensa. Su vida personal, especialmente su relación con su madre, Carmen Borrego, y su matrimonio con Paola Olmedo, ha sido objeto de atención pública en varias ocasiones, pero él siempre ha manifestado su deseo de privacidad.

Giro inesperado dentro del clan Campos

La situación ha dado un giro inesperado. Después de que su ex mujer lo calificara de inmaduro e irresponsable en una reciente entrevista, José María decidió asistir a un evento mediático que ha desconcertado a su familia. En lugar de mantenerse al margen como en otras ocasiones, Almoguera apareció sonriente en el estreno de la película ‘Bitelchus, Bitelchus’, luciendo un esmoquin con chaqueta blanca y posando ante las cámaras sin ningún problema. Estas imágenes, que mostraban una faceta completamente distinta del reservado hijo de Carmen Borrego, han dejado a todos sorprendidos, especialmente a su prima Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio, colaboradora del programa ‘Vamos a ver’, no pudo ocultar su asombro al ver el vídeo de su primo en el photocall. La joven admitió estar en estado de shock al ver a José María tan cómodo en un evento público, algo que jamás habría esperado de él. «Cuando lo he visto esta mañana, con ese traje y posando tan tranquilo, he flipado. No me lo esperaba en absoluto», confesaba la hija de Terelu Campos.

Para Alejandra, que siempre ha tenido constancia del recelo de José María hacia la prensa y los medios, este comportamiento representa una transformación significativa. «Parece que ha dado el paso de querer ser un personaje público. Si es así, bien por él, pero es algo que no me esperaba», comentó al respecto.

Carmen Borrego da su versión de los hechos

Carmen Borrego también se ha mostrado desconcertada por la actitud de su hijo. La colaboradora, que se encontraba en casa viendo el programa, no dudó en llamar en directo para compartir su asombro con los presentes. «Conociendo a mi hijo, me ha sorprendido muchísimo verlo en un photocall. Estoy en shock», aseguró.

Carmen también añadió que no tenía constancia de que su hijo estuviera representado por un mánager, algo que sugeriría un cambio importante en su forma de gestionar su imagen pública. «A mí no me consta que tenga representante», aclaró la colaboradora. Por otro lado admitió que si José María decidiera dar entrevistas o aparecer más en medios, ella no se opondría: «Está en su derecho de aclarar lo que quiera si lo necesita».

A pesar de intentar mostrarse comprensiva ante la decisión de su primo de entrar en el mundo de la farándula, Alejandra Rubio dejó clara su postura respecto a un posible enfrentamiento entre José María y Carmen Borrego. La joven manifestó su preocupación de que su primo pudiera aprovechar su nueva exposición para ir en contra de su madre, algo que considera inaceptable. «Si va en contra de mi tía, conmigo que no cuente más», advirtió.

Alejandra Rubio pone las cartas sobre la mesa

Alejandra Rubio ha decidido proteger a su tía Carmen, por lo que cualquier ataque directo o indirecto hacia ellas sería motivo suficiente para que la joven rompiera relaciones con su primo.

Con el conflicto familiar tomando fuerza, queda por ver cómo reaccionará Terelu Campos. La comunicadora, que se ha mantenido al margen de este reciente episodio, podría ser la próxima en pronunciarse sobre la inesperada actitud de su sobrino y las declaraciones de su hija.

Terelu ha tenido una relación cercana con su hermana Carmen Borrego a lo largo de los años y, aunque en ocasiones han surgido diferencias, siempre han terminado resolviendo sus problemas de manera discreta. Sin embargo, la irrupción de José María Almoguera en la esfera pública, junto con las tensiones que esto ha generado, podría abrir una nueva brecha en la familia.

El clan Campos se enfrenta ahora a una nueva encrucijada. Mientras Alejandra Rubio parece haber tomado una posición firme respecto a su primo, queda por ver si José María continuará exponiéndose públicamente. ¿Qué resultado tendrán las palabras de la colaboradora?