La AEMET manda un aviso urgente a España y pide prepararse por «lluvias fuertes y persistentes con tormentas localmente fuertes»

España se prepara ante un aviso urgente de la AEMET que pide que nos preparemos ante la llegada de lluvias fuertes y persistentes con tormentas localmente fuertes. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve. En una recta final del mes de agosto en la que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que nos acompañarán en breve.

Los expertos de la AEMET no dudan en prepararnos para lo peor, con una previsión del tiempo que puede ser esencial que tengamos en consideración en estos días en los que realmente cada gesto puede ser esencial. En especial, si descubrimos que detrás de cada nuevo fenómeno que aparece, se esconde un importante giro radical que podría ir alejándonos, cada vez más de este verano contra el que hemos acabado luchando. De tal manera que tocará estar pendientes de un cambio que puede traer el otoño en pleno verano.

Manda un aviso urgente la AEMET para España

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar unos mapas del tiempo que pueden traernos más de una sorpresa por completo. Una situación que se complicará por momentos y que podría alejarnos de lo que sería habitual en estas próximas jornadas.

Después de un verano en el que las altas temperaturas se han convertido en las grandes protagonistas de estos días, lo que parece que llega es algo muy diferente. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial.

Este tiempo que hemos tenido en días anteriores, puede acabar siendo la antesala de algo más. Con algunas novedades que serán las que nos acompañarán en breve. Tocará saber en todo momento lo que puede esperarnos en breve, con una serie de avisos que pueden afectar gran parte del territorio.

Este aviso urgente de la AEMET podría convertirse en un problema que quizás hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar con este verano de altas temperaturas, pero también pueden crear un vaivén de temperaturas que puede ser esencial que tengamos en mente. Esta previsión del tiempo no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Lluvias fuertes y persistentes con tormentas localmente fuertes

Tocará tener el paraguas en mente y estar pendientes de las alertas de la AEMET lo que está por llegar son una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De una situación cambiante que va y viene en unos días en los que cada detalle cuenta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Tras el paso de la borrasca, se prevé un tiempo estable en buena parte de la Península y Baleares por la influencia de las altas presiones. No obstante, en el noroeste, el Cantábrico y el oeste del Sistema Central, los cielos seguirán nubosos o muy nubosos, con precipitaciones débiles o moderadas e intermitentes, que en Asturias y el nordeste de Galicia pueden ser fuertes y acompañadas de tormenta. En cuanto a Baleares y el resto de la Península, se esperan cielos poco nubosos, aunque con nubosidad alta. Se esperan algunas nubes bajas matinales asociadas a brumas en la mitad oeste peninsular y mayor presencia de nubosidad cuanto más hacia el noroeste por la tarde. En Canarias, los cielos estarán poco nubosos o despejados.

Es posible la formación de brumas matinales en Galicia, el sudoeste, el Estrecho, litorales del nordeste y sin descartarlas en zonas de montaña de la mitad occidental. Calima débil en Alborán. Las temperaturas máximas bajarán en Galicia, el Cantábrico, incluso de forma notable, y la meseta norte, y subirán en Baleares y el resto de la Península, especialmente en los litorales mediterráneos y Andalucía. Se podrán superar los 35 grados en los prelitorales de Valencia, la vega del Segura y Baleares. Las mínimas bajarán de forma generalizada, siendo este descenso más acusado en la mitad este peninsular. En Canarias apenas habrá cambios en las temperaturas».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en Asturias y el nordeste de Galicia. Temperaturas altas en Baleares y prelitorales mediterráneos. Descenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico oriental. El viento será en general del suroeste en la Península y Baleares, flojo o moderado, sin descartar intervalos fuertes en la mitad norte y con tendencia a amainar al final de la tarde. En el litoral mediterráneo y Baleares, será moderado de componente sur a partir de las horas centrales; en el Cantábrico, será moderado de componente oeste y en Alborán soplará un poniente moderado. El alisio en Canarias soplará moderado».