La AEMET confirma la peor noticia sobre el ‘veranillo de San Miguel’: «Temperaturas de noviembre…»

El veranillo de San Miguel, ese momento del año en el que nos despedimos del frío para abrazar el calor que nos recuerda al pasado, tiene los días contados. Parecerá que empezaremos esta etapa, esos días en los que tenemos que estar pendientes de la chaqueta antes de lo esperado. Es hora de afianzar algunos nuevos retos que serán los que marcarán este veranillo que justo nos caerá en un fin de semana muy especial. Las temperaturas serán propias del mes de noviembre, según la AEMET, tirando por tierra nuestros planes.

Habrá llegado ese momento en el que tenemos que empezar a prepararnos para sacar la chaqueta de invierno y hacerlo de la mejor manera posible. Con la mirada puesta a una serie de detalles que acabarán convirtiéndose en una novedad importante. Después de haber sufrido las consecuencias de la borrasca Aitor, debemos estar preparados para dar la bienvenida a un cambio de tiempo que puede ser significativo. Este fin de semana viviremos un marcado descenso de las temperaturas que no llegará solo.

El ‘veranillo de San Miguel’ lo confirma la AEMET

Los expertos de la AEMET no han dudado en confirmar la llegada de un veranillo de San Miguel que podría alejarnos de un cambio de ciclo que puede ser clave y que realmente podría darnos con algunas novedades importantes. Tocará estar pendientes de unos cielos que nos alejarán de una situación cambiante.

La inestabilidad reinará con la llegada de esta borrasca Aitor de alto impacto que no llega sola. Lo hace con un elemento indispensable que quizás no habíamos tenido en cuenta hasta ahora. Toca visualizar esta situación que tenemos en mente y que quizás hasta ahora no teníamos pensado que llegaría de forma tan directa.

Son tiempos de pensar en lo que realmente puede acabar siendo lo que marque el inicio de un otoño o de un invierno que debemos empezar a pensar en hacerlo de una manera que lo cambiará todo. Afrontamos una situación que puede acabar siendo la que nos tire por tierra uno de los momentos más especiales del año.

El veranillo de San Miguel corre peligro, o, al menos, eso es lo que parecen indicar las últimas novedades que llegan. Con un ambiente totalmente distinto al que deberíamos tener.

Temperaturas de noviembre

Estos días hemos tenido la visita de la borrasca Aitor, que es la que nos estará acompañando en estos días que hemos dejado atrás. Con la llegada de unos cambios que pueden llegar a ser significativos, afrontamos una situación que puede ser clave y que realmente acabará marcando un antes y un después.

La previsión de la AEMET del fin de semana no deja lugar a dudas: «En la Península y Baleares se prevé una tendencia hacia una situación más anticiclónica, con predominio de cielos poco nubosos o nubes altas y sin precipitaciones. No obstante, el día comenzará con cielos nubosos en el área cantábrica, alto Ebro y Pirineo, con precipitaciones débiles en general, sin descartar que sean localmente persistentes en el extremo oriental de Guipúzcoa y en la vertiente cantábrica de Navarra y tendiendo a cesar las precipitaciones y a quedar poco nuboso de oeste a este. Asimismo, se esperan intervalos nubosos, con nubosidad de evolución dispersa, en el área mediterránea, con posibilidad de chubascos en el este de Cataluña y de Baleares. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. No se descartan brumas matinales en montaña del extremo norte de la Península. Cota de nieve: con baja probabilidad de acumular 1-2 cm, cotas de 1700/2000 m en Pirineos».

Las temperaturas acabarán siendo las grandes protagonistas de estos días que tenemos por delante: «Las temperaturas máximas continúan en descenso en la mitad oriental peninsular y Baleares, localmente notable en zonas del litoral mediterráneo, mientras que comienzan a aumentar por el oeste. Las mínimas en descenso generalizado. En Canarias no se esperan grandes cambios. Se esperan heladas débiles en Pirineos y, aisladamente, en cumbres de la cordillera Cantábrica occidental, Ibérica norte y sistema Central. Predominarán vientos de componentes norte y este, excepto noroeste en el nordeste peninsular, con probables intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán, sin descartarlos en litorales de Almería y Pitiusas. En el Estrecho, Alborán y Cantábrico tenderá a rolar de componente oeste a componente este. El alisio arreciará en Canarias».

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en la manera de afrontarlo. Son tiempos de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán esta entrada a un mes de octubre en las que el frío puede ser protagonista.