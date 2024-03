La AEMET advierte: habrá temperaturas fuera de lo habitual y algún fenómeno adverso

La AEMET advierte de que habrá temperaturas por encima de lo que sería habitual con algún que otro fenómeno adverso que nos golpee de lleno. Estos días están siendo especialmente complicados a nivel climatológico, los cambios son más que evidentes.

Un mes de marzo que nos está dejando unas cifras que son más propias del mes de enero o de mayo, dependiendo del fin de semana en el que estemos. Hemos pasado de la nieve de las primeras semanas a las temperaturas casi veraniegas de este último. La AEMET ha tenido que lanzar una dura advertencia.

La dura advertencia de la AEMET

Los expertos del tiempo están pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, con unas cifras que no son nada buenas y que nos trasladan directamente al caos. La primavera está a punto de llegar y con ella unas temperaturas que podrían cambiar con el paso de las horas.

Pero no solo el termómetro, sino que también el cielo puede estar revuelto. Especialmente cuando estamos ante una situación que puede cambiar por momentos. La inestabilidad, pero también los periodos de anomalías térmicas son una realidad en estos días que vivimos.

La AEMET no ha dudado en advertir de lo que nos espera en estos días que no serán quizás como esperábamos. Estamos a las puertas de una Semana Santa en la que puede pasar de todo, en años no habíamos tenido una inestabilidad tan grande, provocada en parte por esa ausencia de invierno.

La primavera es la gran esperanza a la hora de recuperar las temperaturas de años anteriores y de generar una serie de buenas sensaciones que acabarán siendo las que marquen estas fiestas. Un giro en el tiempo que puede dejar unas cifras que quizás nunca hubiéramos esperado con tanta claridad.

Los mapas del tiempo no dejan de mostrar un giro de guion que podría acabar siendo el que marque lo que nos espera. Estos días podemos pasar de la estabilidad a la inestabilidad, incluso a un DANA que marcará este final de la semana previa a la Semana Santa.

Nos espera un giro radical que puede acabar siendo lo que marque estos días de vacaciones. De momento, no dejamos el paraguas en casa, lo llevamos en el coche o en el bolso si vivimos en determinadas zonas. Esto es lo que nos espera según la AEMET.

Temperaturas fuera de lo habitual y algún fenómeno adverso

La previsión de la AEMET y de otros expertos en el tiempo como Mario Picazo no deja lugar a dudas. Estamos en un periodo de temperaturas fuera de lo habitual y algún fenómeno adverso que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos.

Según la previsión:” Predominarán las altas presiones en casi todo el país. No obstante, debido al paso de un frente atlántico, en el extremo norte peninsular se prevé una mayor nubosidad, con posibilidad de alguna precipitación débil desplazándose de oeste a este por el Cantábrico, alto Ebro y Pirineo al principio. Asimismo, se desarrollarán nubes de evolución en el interior de la mitad norte, con chubascos acompañados de tormenta en el este de Galicia y área cantábrica desplazándose hacia el este, y con posibilidad de ser localmente fuertes. No se descartan aisladamente en la meseta Norte y sus entornos montañosos y, más probablemente en el norte de Cataluña. En el resto de la Península y en Baleares predominarán intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso en el extremo oeste. Intervalos nubosos en el norte de las Canarias montañosas y poco nuboso o despejado en el resto.”

Además de estas lluvias que se irán incrementando a lo largo de las jornadas, hay otro aspecto preocupante, las temperaturas: “Las temperaturas máximas aumentarán en Andalucía mediterránea, sureste peninsular, oeste de Galicia, meseta Norte y Baleares, descendiendo en el Cantábrico, Valencia y acusadamente en Canarias. Las mínimas tenderán a descender en Canarias y en el norte y noroeste peninsular, aumentando en general en el resto. Alcanzarán en general valores elevados para las fechas y sobrepasarán los 30 grados en prelitorales del sudeste. Heladas débiles solo en Pirineos.”

Junto con estos dos elementos, llegará también el viento que será uno de los protagonistas secundarios de esta jornada: “Alisio en Canarias con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes. Variable flojo en la Península y Baleares, con predominio de las componentes norte y este en Galicia y Cantábrico, con intervalos más intensos en litorales, y las compontes sur y oeste en el resto. Al principio, se espera levante más intenso en el Estrecho.”

Por lo que tocará estar preparados para estos cambios que estamos a punto de ver materializarse en estos días que están por llegar. Miraremos al cielo y estaremos muy pendientes de lo que nos dicta la AEMET.