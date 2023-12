El actor más querido de España abre un restaurante con un gran chef y queremos probarlo

Un famoso actor español ha iniciado una nueva aventura que no ha hecho más que consolidar su buena reputación. Estamos hablando de Álex González, el protagonista de proyectos tan importantes como ‘El Príncipe’. Tiene 43 años y considera que ha llegado el momento de cambiar ciertas cosas, así que está emprendiendo nuevas aventuras en el terreno profesional. Debemos tener en cuenta a sus éxitos como actor, pero ahora también hay que estar pendiente de su carrera como productor. Ha decidido invertir el dinero que ha ganado con su talento en nuevas empresas que prometen darle una alta rentabilidad.

El madrileño ha diversificado su patrimonio y ha decidido probar suerte en un mundo que nada tiene que ver con él: la hostelería. Lleva mucho tiempo dándole vueltas a la idea, pero no ha podido confirmarla hasta hace muy poco.

Álex González ha anunciado que ha abierto un restaurante con un prestigioso chef. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El actor está de plena actualidad porque ha sido señalado después de la ruptura de Chenoa y Miguel Sánchez. Es exnovio de la cantante y siempre estará vinculado a ella de alguna forma.

El restaurante de Álex González y Paco Roncero

Alex González ha sido muy atrevido, pero lo cierto es que no vivirá esta aventura en solitario. Cuenta con el apoyo del prestigioso chef Paco Roncero, que está especializado en cocina vanguardista y tiene dos Estrellas Michelín. El negocio es tan bueno que el artista ha decidido adelantar su inauguración. Recientemente ha dado una entrevista para dar algunos detalles que no han dejado indiferente a nadie.

«Me he metido en un negocio que no tiene nada que ver con lo mío. Ahora ya es oficial. Se trata de un negocio de hostelería», declara en el diario El Español. A pesar de que la burocracia ha retrasado la fecha de estreno, dentro de muy poco podremos ver a Alex en su primer restaurante con Paco Roncero. «Queríamos haber abierto ya, pero se va a mediados de diciembre», comenta al respecto.

Álex González está muy ilusionado

El negocio de Álex González se llama Rhudo y abrirá sus puertas en una de las mejores zonas de Madrid. Según ha contado el actor, está ubicado en la calle Velázquez 64, en pleno barrio Salamanca. Es un lugar frecuentado por muchas estrellas, así que no tardaremos demasiado en ver a grandes celebridades desfilar por allí. Tal y como ha contado el actor, está ilusionado y emocionado. Hace tiempo que no salía de su zona de confort y siente que ha hecho lo correcto, entre otras cosas porque tiene detrás a un buen cocinero.

Las declaraciones de Paco Roncero

Álex y Paco prefieren mantener el misterio y por ese motivo no han aclarado qué van a ofrecer en el restaurante madrileño. Sin embargo, únicamente hace falta explorar las redes sociales de Paco Roncero para darnos cuenta de que estamos delante de un proyecto innovador. «Nunca me cansaré de explorar los matices ocultos dentro de una materia prima de calidad, ha declarado recientemente.