El Papa se despide de los jóvenes hasta la JMJ Lisboa en 2022: “No son el futuro, son el ahora de Dios”

El Papa Francisco ha exhortado a los jóvenes a ser conscientes de su papel como cristianos y a tomarse su vida en serio. "Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro sino el ahora de Dios. Él los convoca y los llama. No mañana sino ahora", ha recalcado el Papa ante 700.000 asistentes, según cifras de la organización.

Así, ha recalcado que el Señor y su misión no son un ‘mientras tanto’ en la vida, algo pasajero, una JMJ. “¡Son nuestra vida, hoy y caminando!“, ha exclamado. El Papa ha presidido ante cientos de miles de fieles la Misa de clausura (“de envío”) de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado en Panamá.

Asimismo, ha sido anunciado que Lisboa será escenario de la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en 2022. Lo ha revelado el cardenal Kevin Farrel, prefecto del Dicasterio para los Laicos, al anunciar que será Portugal el próximo destino, al término de la Misa de clausura de la JMJ de Panamá celebrada este domingo por el Papa Francisco en Ciudad de Panamá.

El anuncio ha sido acogido con grandes muestras de alegría por los 300 peregrinos lusos llegados a Panamá, más una delegación oficial presidida por la máxima autoridad del país, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, y otros dignatarios como el Secretario de Estado de Cultura.

“No son pocas las veces que se prefiere un Dios distante”

Ante los cientos de miles de jóvenes presentes (solo los que pasaron la noche acampados en el campo Juan Pablo segundo de Panamá fueron medio millón, según fuentes de la organización), Francisco ha insistido en que el ahora de Dios con Jesús “se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia que no espera situaciones ideales o perfectas para su manifestación”.

“Nosotros –ha continuado– no siempre creemos que Dios pueda ser tan concreto y cotidiano, tan cercano y real, y menos aún que se haga tan presente y actúe a través de alguien conocido como puede ser un vecino, un amigo, un familiar. No siempre creemos que el Señor nos pueda invitar a trabajar y embarrarnos las manos junto a él en su Reino”.

Para el Santo Padre, “no son pocas las veces” que se actúa como los vecinos de Nazaret, que se prefiere un Dios a la distancia: “lindo, bueno, generoso pero distante y que no incomode”.

“Un Dios domesticado. Porque un Dios cercano y cotidiano, amigo y hermano, nos pide aprender de cercanías, de cotidianeidad y sobre todo de fraternidad –ha añadido–. Él no quiso tener una manifestación angelical o espectacular, sino que quiso regalarnos un rostro hermano y amigo, concreto, familiar. Dios es real porque el amor es real, Dios es concreto porque el amor es concreto”.

El Papa, interrumpido tres veces por los aplausos de los asistentes, ha avisado a los jóvenes de que querer domesticar la Palabra de Dios es tentación de todos los días. “E incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa tan solo para el futuro y nada tiene que ver con vuestro presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera de quien aguarda el turno de su hora”, ha alertado.

En ese “mientras tanto” de esa hora, según Francisco, se inventan un futuro “higiénicamente bien empaquetado y sin consecuencias, bien armado y garantizado con todo bien asegurado”.

“Es la ficción de alegría. Así los tranquilizamos y adormecemos para que no hagan ruido, para que no se pregunten ni nos pregunten, para que no se cuestionen ni nos cuestionen; y en ese “mientras tanto” sus sueños pierden vuelo, comienzan a dormirse y se vuelven “ensoñamientos” pequeños y tristes”, ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que se puede tener todo “pero si falta la pasión del amor hoy, faltará todo”, al tiempo que ha asegurado que el amor de Jesús no es una moda pasajera, es amor de entrega que invita a entregarse”.

Antes de acabar, el Papa ha hecho una referencia a la Virgen, que es el tema de la actual jornada Mundial de la Juventud. “Quieren vivir la concreción de su amor? Que vuestro “sí” siga siendo la puerta de ingreso para que el Espíritu Santo nos regale un nuevo Pentecostés al mundo y a la Iglesia”, ha concluido.

El Papa había iniciado la jornada recorriendo en papamóvil en inmenso recinto de Metro Park de Panamá, convertido en Campo Juan Pablo Segundo para la ocasión. Las lágrimas corrían por los ojos de muchos de los asistentes, buena parte de los cuales (medio millón, según fuentes de la organización) habían acampado en el mismo recinto, tras la vigilia presidida ayer por el Papa. Desde primera hora de la madrugada música caribeña y religiosa trasmitida por los altavoces había despertado a los jóvenes acampados.