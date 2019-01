El programa de Risto se convierte en altavoz de los golpistas catalanes en Cuatro

El publicitario y presentador de Cuatro Risto Mejide ha convertido su programa Todo es Mentira en un altavoz del golpismo independentista catalán. Si el lunes recurría a la comentarista de televisión Pilar Rahola para continuar su campaña de acoso contra OKDIARIO y especialmente contra su director, Eduardo Inda, este martes no ha dudado en emitir una entrevista con el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián.

En la grabación Rufián ha llegado a afirmar que de los dos líderes principales con los que cuenta su partido, uno está en la cárcel y otro “en el exilio”. Se trata del término que usan los separatistas para referirse a los golpistas fugados, reclamados por la justicia española. En este caso concreto la mención iba dedicada a la huida en Suiza Marta Rovira.

La secretaria general de ERC se fugó a Ginebra el pasado mes de marzo para no tener que declarar ante el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O. En cuanto al líder republicano en prisión, Gabriel Rufián hablaba de Oriol Junqueras, presidente de ERC que se encuentra en la cárcel desde hace más de un año.

En el despacho del diputado en el Congreso se podían ver varios carteles con la frase “Free Junqueras Now” -“libertad para Junqueras ahora”. Rufián ha afirmado en la entrevista que estas ausencias han afectado al partido de una “manera brutal”.

Contra Borrell, Ciudadanos y VOX

Al ser preguntado sobre si los independentistas apoyarán los Presupuestos generales del Estado pactados por el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos, ha afirmado que “parece que Sánchez no tiene ninguna intención de aprobar nada con nosotros, de hecho no nos ha llamado”. Además ha abogado por tratar de “ampliar la base” del independentismo con votantes del PSC a los que “les da tanta vergüenza como a nosotros escuchar a Borrell o ver a Iceta haciéndose un selfie en una manifestación de Sociedad Civil Catalana”.

Gabriel Rufián también ha dedicado algunos minutos de entrevista a hablar de Ciudadanos y VOX, a quienes ha acusado de ser “lo mismo”: “Al final VOX es Ciudadanos a las 4 de la mañana”, ha dicho. Y ha calificado a sus líderes, Santiago Abascal y Albert Rivera de “jinetes del apocalipsis ultra” junto al presidente del PP, Pablo Casado.

De esta manera, el espacio presentado por Risto Mejide se convertía por segundo día consecutivo en escaparate para los mensajes de los independentistas radicales. El lunes Pilar Rahola fue entrevistada para comentar el papel de las noticias falsas en el periodismo actual, todo ello tratando de apuntar en todo momento pero sin presentar ninguna prueba al periodista Eduardo Inda. Rahola afirmó que “a mí me han adjudicado cosas que no he dicho nunca, me han insultado por algo que yo no dije”.

Sin embargo, sí hay mentiras en los medios documentadas de Pilar Rahola, como cuando en 2015 aseguró que Carina Mejías, diputada de C’s en el Parlament, intentaba “ensuciar los actos de la ANC, donde no se tira ni un papel, diciendo que se grita ‘¡Visca Terra Lliure!’ es repugnante”. Pero en el portal Dolça Catalunya desmontaron la teoría de la independentista con un vídeo en el que en un acto de la ANC en el Palau Sant Jordi, efectivamente, se grita “¡Visca Terra Lliure!”.