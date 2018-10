Más de 4.000 personas participan en la carrera solidaria de la Fundación Down Madrid

Más de 4.000 personas participaron este domingo en la VIII edición de la Carrera Solidaria Down Madrid, que se celebró en el Parque Juan Carlos I con el objetivo de apoyar la inclusión de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha presidido la salida de esta octava edición de la ‘#CarreraDown’ y participó en la modalidad de 5 kilómetros.

Esta iniciativa, según ha explicado la Fundación Down Madrid en un comunicado, ayuda a mostrar las capacidades de las personas de este colectivo y “que pueden superar los retos que se propongan con los apoyos necesarios”.

Sonia López fue la ganadora de la prueba de 10 kilómetros en la categoría femenina, y Ana López se impuso en la modalidad de 5 kilómetros. En la categoría masculina Isaac Rico fue el vencedor en los 10 kilómetros y Álvaro Cordero se impuso en los 5 kilómetros.

Por primera vez, alrededor del 50 por ciento de los corredores inscritos en la carrera fueron mujeres, una cifra que no se había alcanzado en ninguna de las pasadas ediciones.

La carrera estuvo organizada por la Fundación Down Madrid y contó con la colaboración del Ayuntamiento Madrid y Fundación Gmp como colaboradores principales, así como Skechers, Pelayo, MK2 Productions, Cetelem, El Corte Inglés, Dell, Coca-Cola, Nivea, Bosch, Arias Fundación Cepsa y Aneto, entre otros. Además, el exentrenador de la Selección Española de Fútbol Vicente del Bosque ha sido el encargado de apadrinar esta carrera.

El director general de Juventud y Deporte, Javier Orcaray, también ha participado en esta carrera, según ha informado el Ejecutivo autonómico, que este año se ha celebrado bajo el lema ‘#InclusionChallenge’.

Por otro lado, Ángel Arévalo fue uno de los jóvenes con síndrome de Down que participaron en la prueba de 5 kilómetro. “Es la primera vez que participo y aunque me ha costado un poco me ha gustado mucho poder participar en esta carrera”, aseguró Arévalo.