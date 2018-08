Okupan varios chalets en Matalpino (Madrid) y los convierten en un estercolero

"Están borrachos y de bronca todo el día", aseguran los vecinos

Los vecinos de Mataelpino, en el norte de Madrid, están desde hace varias semanas en pie de guerra. El motivo, la presencia de un grupo de okupas que desde el pasado mes de abril viven en cuatro chalés propiedad de un banco y de una empresa que han convertido en su residencia habitual. Accedieron a ellos por la fuerza, destrozando puertas y ventanas, lo que permite identificar fácilmente cuales son las viviendas ocupadas.

Desde hace unas semanas los okupas no cuentan con suministros ni de agua, ni de gas ni de electricidad, ya que las compañías se los han cortado. Según cuentan los vecinos, hacen sus necesidades en los jardines de las parcelas, hoy llenos de suciedad y hierbas fruto de no haber cuidado el entorno. Los okupas, que no han querido hablar a cámara, se quejan de que les han cortado el agua de las fuentes del entorno para que no puedan usarlas para asearse.

Los vecinos, por su parte, consideran que “el incivismo que tienen es culpa de la falta de valores” ya que consideran que son “gente muy joven”. Lamentan que “están de bronca todo el día, borrachos” y aseguran que “viven de noche” lo que no ayuda al descanso a los vecinos “que tenemos que trabajar y no podemos estar todo el día así”. Afirman que “la ley debería proteger a los que respetamos la ley” ya que actualmente, se quejan, “ellos tienen todos los derechos de los que nosotros carecemos”.

Los residentes en esta tranquila urbanización entre montañas sí que han notado una mayor presencia policial en la zona, que han propiciado la detención de alguno de los ocupas que, según el relato de algunos vecinos, habrían robado en domicilios cercanos e incluso habrían llegado a prender fuego en el jardín de una de las viviendas.

Los okupas lo niegan, aunque la policía les imputa robo con fuerza, y aseguran que ellos también han sido víctimas de robos y amenazas. De hecho, una de las chicas que reside en una de las casas ocupadas, nos explica que “estamos atemorizados, ya que nos han amenazado con quemarnos la casa” a la vez que asegura que “prácticamente no salimos de la casa por miedo”, aunque se acercan al punto donde un equipo de OKDIARIO habla con los vecinos.

Muchos vecinos han optado por colocar alarmas en sus domicilios para protegerse frente a los robos y la ocupación. Así lo confirma un trabajador de una empresa de seguridad, que dice que “todos los vecinos están instalando alarmas”. En una hora, le hemos podido ver trabajar en dos domicilios diferentes.