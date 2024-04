La previsión de la AEMET que da miedo: no estamos preparados para lo que llega

La AEMET lanza una dura previsión para lo que llega, da un poco de miedo y quizás no estamos del todo preparados para lo que llega. Los expertos en el tiempo tienen muy claro qué es lo que tenemos por delante en unas jornadas que pueden ser históricas.

Tocará prepararse para lo peor ante una situación que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. El mal tiempo se ha convertido en una de las grandes amenazas de un cambio que tenemos a las puertas y que nos afectará de lleno.

La AEMET lanza una previsión que da miedo

Hemos visto llegar unas temperaturas que se han convertido casi en históricas para un mes de abril. Una de las épocas con más frío de los últimos tiempos ha llegado y se ha convertido en un problema mayor. Parece que estamos caminando hacia el invierno en lugar de poner rumbo al verano.

La AEMET lanza una dura previsión que realmente da miedo y nos situación que puede llegar a ser complicada en muchos sentidos. Por lo que tocará estar preparado para lo peor y esperar un giro radical en el tiempo, parece que esta primavera no es nada convencional.

Hace unas semanas batíamos todos los récords con temperaturas por encima de los 30º y estos días el termómetro ha bajado de 0 en gran parte del país. Las heladas se han convertido en una realidad que ha acabado siendo las que han acabado con una situación anómala.

Esta montaña rusa de temperaturas puede acabar generando una oleada de resfriados y de gripes típicas de estas subidas y bajadas. A primera hora del día, nada tiene que ver la temperatura con la que tendremos a mediodía. Por lo que tocará estar pendiente de una serie de elementos que acabarán siendo los que indiquen un cambio en el tiempo.

La primavera, al igual que el otoño, suele tener una oscilación térmica que acabará siendo un elemento que se va repitiendo. Aunque esto no quiere decir que al final de este recorrido, acabemos teniendo un extra en cuanto a cambios se refiere. Después de unas temperaturas por debajo de lo que sería habitual, llega la lluvia y lo hace casi de forma generalizada. Esto es lo que nos espera durante los próximos días según la AEMET y especialmente ante un fin de semana de miedo.

Da miedo la previsión de la AEMET

Los expertos de la AEMET llevan semanas revisando unos mapas del tiempo que parecen que nos dejan unos cambios importantes que debemos tener en cuenta. Estos días de abril parecerán más de invierno que de primavera, algo que quizás nos acabe sorprendiendo en muchos aspectos. Especialmente de cara un fin de semana plagado de sorpresas.

A partir del viernes y especialmente de cara al fin de semana, llegan las lluvias. Según la previsión de la AEMET: «Se prevé que una baja atlántica afecte a la Península y a Baleares dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos. Aunque con incertidumbre según el posicionamiento final de la baja, se esperan precipitaciones barriendo la Península de oeste a este, exceptuando el sureste, donde no se descartan de modo débil y disperso. No se descarta que a últimas horas del día las precipitaciones alcancen las islas Baleares. Pueden darse ocasionalmente algunas tormentas en el área cantábrica y norte de la mesta Norte. En el norte de Aragón y de Cataluña y en Navarra, las precipitaciones de la tarde irán acompañadas de tormentas y no se descarta que sean localmente fuertes o persistentes. Serán en forma de nieve en la Cantábrica y Pirineo, con probables acumulados de 5 cm en la Cantábrica y de 10 cm en Pirineos. Las cotas oscilarán en torno a 1100/1400 m en la Cantábrica, 1300/1500 m en el sistema Ibérico, 1200/1700 m en el sistema Central y por encima de 1800 m en Pirineos y sierra Nevada. Cielos nubosos en Canarias y probables precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartarlas en el resto».

Pese a estas lluvias, la buena noticia es que llegará un aumento de las temperaturas que puede acabar siendo notable. Por lo que tocará estar preparado para lo que está por llegar, siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas aumentarán en el Levante y Baleares, descendiendo en el resto del país. Las mínimas aumentarán en el cuadrante nordeste peninsular y en Baleares, sin grandes cambios en el resto. Las heladas quedarán restringidas a la Cantábrica y Pirineo, siendo poco probables en otras montañas de la mitad norte».

El viento será el otro componente que se convertirá en protagonista en estos días: «Soplará viento de componente norte en Canarias, con brisas en horas centrales, y se espera un viento intenso en la Península y Baleares, de componentes sur y este en el Levante y tercio nordeste peninsular, y de sur y oeste en el resto; pudiendo llegar a intervalos de fuerte en litorales de Galicia, Cantábrico, Alborán y con rachas muy fuertes en montañas del norte y en el litoral sureste».