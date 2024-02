Solo tiene 1 temporada y vas a querer más: el thriller de HBO que atrapa desde el principio

Una de las series de crímenes y suspense que sorprende en el catálogo de HBO Max es Ángel de la muerte (Szadzia). En la primera temporada de esta serie polaca una joven aparece muerta cerca de la localidad de Opole y por las mutilaciones y marcas parece un asesinato ritual. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué han matado a esta joven? ¿Quién es el asesino? Estas son las preguntas que se hacen los espectadores de esta serie de HBO después de ver la primera temporada de esta ficción.

Ángel de la muerte es una serie polaca dirigida por Slawomir Fabicki, Anna Kazejak y Maciej Bochniak que ha impactado a muchos de los usuarios de la plataforma HBO Max. Misterio, muertes, un asesino en serie y muchas preguntas son los ingredientes de esta ficción. La primera temporada de esta serie que se puede ver en HBO está basada en la novela del escritor Igor Brejdygant.

La plataforma de streaming HBO Max acaba de estrenar el viernes 2 de febrero la segunda temporada de esta ficción polaca. Una serie en la que de nuevo la identidad del asesino no es un misterio, pero sus motivos sí. En la serie se tendrá que ver qué vincula al culpable con la comisaria que lo investiga.

En la primera temporada una joven es asesinada cerca de Opole y debido a las aterradoras mutilaciones corporales y las marcas que se pueden ver en el lugar todo indica que ha debido ser un asesinato ritual. ¿Quién ha asesinado a esta joven? ¿Se trata de un asesino en serie?

Este complejo caso lo lleva la comisaria Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska) que descubre que el asesino puede ser Piotr (Maciej Stuhr), que asesina en serie a niñas y al que intenta perseguir y acorralar. En esta primera temporada descubriremos que la comisaria Agnieszka Polkowska tienen un pasado común.

Aunque el final parecía cerrado y sigue el argumento de la novela del escritor Igor Brejdygant, sus creadores decidieron hacer una segunda temporada que ya se puede ver en HBO Max. Uno de los estrenos de las plataformas de streaming para este invierno.

La temporada 2 de la serie Ángel de la muerte en HBO Max

En esta nueva entrega de la serie en el juicio a Piotr Wolnicki se le absuelven de todos los cargos. Esta temporada está dirigida por Anna Kazejak y el guion ha sido escrito por Michał Godzic. Los creadores de la serie han ido más allá del libro y han intentado resolver que ocurrió después del juicio.

Tendremos que esperar a ver la segunda temporada de esta serie para poder dar más datos sobre el argumento y el reparto de actores. Parece ser que ya está rodada también la tercera temporada de esta serie polaca , aunque desconocemos cuando se estrenará.

Ángel de la muerte

El reparto de la serie Ángel de la muerte

Esta serie está protagonizada por el actor Maciej Stuhr que interpreta el papel del asesino Piotr Wolnicki y la actriz Aleksandra Popławska que da vida a la comisaria Agnieszka Polkowska.

También en el reparto de la serie están los actores Cezary Łukaszewicz que da vida a Wojciech Błaszak, Anna Cieślak a Monika Wolnicka, Bartosz Gelner a Tomasz Mrówiec y Mirosław Zbrojewicz a Włodzimierz Suzin, entre otros.

Otras apuestas de HBO Max para febrero

Esta ficción Ángel de la muerte es una de las apuestas de HBO Max para el mes de febrero junto con las series Found, la temporada 12 y final de Curb your enthusiasm de Larry David, la miniserie Feud: Capote vs. The Swans, la segunda temporada de Tokyo Vice, la tercera de La Brea, Ninja Kamui y Dios salve a Texas. También se estrenan en esta plataforma de streaming lasserie documental La hija de dios: Dalma Maradona y los documentales La indestructible Tatiana Suárez, El arte de la revolución y Casi inofensivo.

Entre todos estos estrenos destaca la temporada 12 y última de La serie de comedia protagonizada por Curb your enthusiasm de Larry David que se estrena el domingo 4 de febrero en HBO Max. Esta serie se emitirá en la plataforma de streaming todos los domingos hasta el 7 de abril. Una serie mítica en el que se cuenta la historia de Larry David y los detalles en apariencia insignificantes de la vida cotidiana de una persona pueden generar una secuencia catastrófica de acontecimientos. Para que fuese espontánea se rodo sin guion y los actores solo tenían un boceto de la escena e iban improvisando a medida que avanzaba la grabación. Una mítica serie de comedia que merece la pena ver en HBO Max.

Hay que recordar que debido a la fusión entre las empresas Warner Bros y Discovery todo lo que ofrece HBO Max se podrá encontrar en una nueva plataforma denominada simplemente Max. La finalización de existencia para la plataforma de streaming HBO Max y la aparición de MAX tendrá lugar en principio el próximo 27 de febrero, aunque todavía se desconoce cuando tendrá lugar en España. En el anuncio oficial se declaró que la fecha de lanzamiento en cada país podría variar y que se comunicaría en un próximamente.