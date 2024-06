No te pierdas todos los estrenos de series del 3 al 9 de junio

La semana del 3 al 9 de junio se estrenan numerosas e interesantes series en las plataformas del streaming. Entre ellos destaca Becoming Karl Lagerfeld, Archie, Los misterios de Hailey Dean, Star Wars: The Acolyte, la tercera temporada de Sweet Tooth: el niño ciervo y Mayor of Kingstown, Segunda muerte y Fantasmas, entre otras.

Miércoles, 4 de junio

Archie

Filmin estrena esta serie que cuenta la historia real en en cuatro episodios de uno de los actores más carismáticos de todos los tiempos: Cary Grant. Un intenso drama que cuenta las luchas, miedos, amores y pérdidas de Archie Leach, también conocido como Cary Grant, al que da vida el actor Jason Isaacs. Una ficción en el que se da a conocer a Archie Leach, el hombre detrás de su nombre, y los enormes retos que superó en su camino para llegar a convertirse en estrella.

Mate: Escándalo en Los Ángeles Clippers

Disney+ estrena esta serie que se centra en la caída del propietario de los Clippers de Los Ángeles, Donald Sterling (Ed O’Neill), en medio del empeño del equipo por ganar un campeonato bajo la dirección del entrenador Doc Rivers.

Miércoles, 5 de junio

Star Wars: The Acolyte

Disney+ estrena esta serie que se centra en una investigación sobre una ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece…. Una esperada serie que está protagonizada por los actores Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss.

Genius: Martin Luther King, Jr. y Malcolm X Temporada 4

La plataforma de streaming Disney+ estrena la cuarta temporada de esta antología que se acerca a las vidas paralelas de los dos luchadores por los derechos de los negros más famosos de la historia de EEUU: Marthin Luther King, Jr y Malcolm X. Tres personajes opuestos en su manera de integrarse en el mundo, pero con una línea paralela en la vida.

Sister Boniface Mysteries Temporada 3

COSMO estrena la tercera temporada de esta serie protagonizada por una monja católica amante de las ciencias forenses que resuelve nuevos misterios de la mano del departamento de policía de Great Slaughter. Estos misterios involucrarán esta vez a un perfumista, un ecologista y un secuestro en una convención de ciencia ficción.

Los misterios de Hailey Dean

AXN estrena esta serie protagonizada por Hailey Dean, una exfiscal brillante, disciplinada y observadora que ha encontrado una nueva forma de ayudar a los demás cuando se convierte en terapeuta. En cada nueva temporada la protagonista se adentra en un misterio que debe resolver.

Jueves, 6 de junio

Sweet Tooth: el niño ciervo Temporada 3 y última

La plataforma de streaming Netflix estrena la última temporada de esta serie en la que un cataclismo ha devastado el mundo. Gus, mitad chico y mitad ciervo, se une a una variopinta familia de niños híbridos como él para buscar respuestas a lo ocurrido.

Segunda muerte

Movistar Plus+ estrena esta serie de suspense protagonizada por lo actores Georgina Amorós y Karra Elejalde y creada por Agustín Martínez. En una cabaña aislada del valle pasiego del Miera, Sandra, una joven auxiliar de policía, encuentra un cadáver que no debería estar ahí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez?

Mayor of Kingstown Temporada 3

SkyShowtime estrena la tercera temporada de esta ficción en la que una serie de explosiones sacuden Kingstown y a sus ciudadanos, mientras un nuevo integrante de la mafia rusa se instala en la ciudad y estalla una guerra entre narcos dentro y fuera de la cárcel. Mike McLusky (Jeremy Renner) debe poner fin a la guerra, pero todo se complica cuando alguien de su pasado que conoce de la cárcel amenaza con socavar los intentos del alcalde de mantener la paz entre todas las facciones.

Kübra Temporada 2

Netflix estrena la segunda temporada de este drama turco en el que, tras recibir unos mensajes que parecen predecir el futuro, un hombre acaba convertido en una figura mesiánica con fervientes seguidores y enemigos poderosos.

Viernes, 7 de junio

Becoming Karl Lagerfeld

Disney+ estrena esta serie ambientada en 1972 cuando Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) tiene 38 años y aún no luce su icónico peinado. En ese momento es un diseñador de pret-a-porter, desconocido para el gran público. Al mismo tiempo que conoce y se enamora del sensual Jacques de Bascher, un joven dandy ambicioso y atormentado, el más misterioso de los diseñadores de moda se atreve a enfrentarse a su amigo y rival Yves Saint Laurent, un genio de la alta costura al que apoya el temible empresario Pierre Bergé.

Queenie

Disney+ estrena esta serie protagonizado por Queenie Jenkins una joven británica de 25 años de origen jamaicano que vive en el sur de Londres, donde trata de lidiar con el choque de ambas culturas. Después de la ruptura con su novio, Queenie encuentra cobijo en todos los lugares incorrectos y comienza a enfrentarse a su pasado antes de poder reconstruir.

Una perra andaluza

Filmin estrena esta webserie LGTBIQ+ dirigida por Pablo Tocino sobre amigos de la Generación Z y millenials que comparten el no tener absolutamente nada claro. Falete, Cuenta con los cameos de algunos personajes como La Dani o Elizabeth Duval.

Jerarquía

Netflix estrena esta serie ubicada en el instituto Jooshin en el que está el 0,01% de los estudiantes más aventajados. La llegada de un tímido alumno abre una grieta en su inquebrantable mundo.

Milf de Noruega

Max estrena esta serie en la que se cuenta como la chispa del matrimonio de Lene hace tiempo que desapareció. Además, cuando de repente pierde su trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad, Lene se siente perdida y humillada. Una noche de borrachera, publica en el sitio web InsideFans como broma una foto suya con poca ropa y vestida con un traje popular tradicional y estoy cambiará su vida.

Sábado, 8 de junio

Fantasmas

Max estrena esta serie de seis episodios protagonizada por Julio Torres que también es el creador y director. Cuenta la historia de la pérdida de un pendiente de oro en forma de ostra. En su búsqueda por este objeto, Julio reflexiona sobre los extravagantes personajes que encuentra en viñetas introspectivas, a menudo inquietantes y siempre cómicas, ambientadas en una versión alternativa de la ciudad de Nueva York.

Domingo, 9 de junio

Crimen en el Trópico (Deadly Tropics)

Por última, entre todas estas series se estrena el 9 de junio en Calle 13 esta serie ambientada en la isla tropical de Martinica en la que dos policías se ven obligadas a unir fuerzas en varias investigaciones de asesinato. Una sigue la ley y el orden, mientras que la otra tiene una interpretación mucho más liberal.