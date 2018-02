Aunque todavía tenemos que esperar al próximo año 2019 para ver los nuevos capítulos de ‘Juego de Tronos’, poco a poco vamos conociendo novedades sobre la que será la octava y última temporada de la ficción.

En las últimas horas hemos conocido que después de los fichajes de Danielle Galligan y Emer McDaid, Alice Nokes también se sumará al reparto de la serie de HBO.

La nueva incorporación al rodaje de la octava temporada de ‘Juego de Tronos’

A pesar de que no se ha dado demasiada información sobre su personaje, os podemos adelantar que interpretará a un personaje llamado Willa y aparecerá en uno de los capítulos que dirigirá David Nutter, es decir, en el primero, en el segundo o en el cuarto. En los libros de ‘Juego de Tronos’ hay algunas referencias a una tal Wylla, la prostituta de Robert Baratheon. No obstante, el nombre no es exactamente el mismo, por lo que podría tratarse de un personaje diferente.

Alice Nokes es una actriz bien conocida en el mundo de la televisión por su papel de Courtney Mitchell en EastEnders.

¿Cómo serán los últimos capítulos de ‘Juego de Tronos’?

Tal y como hemos señalado, tendremos que esperar al próximo año 2019 para ver los próximos episodios de ‘Juego de Tronos’. Aún así, en las últimas semanas hemos conocido las opiniones de algunos de los intérpretes de la serie después de leer el guión de la última temporada de la ficción. Uno de los mejores ejemplos es Masie Williams, quien da vida a Arya Stark. Ella misma ha señalado que según su opinión no existe una mejor manera de finalizar la serie.

También Liam Cunningham, quien interpreta al Sr. Davos en la serie, ha dado algunas pistas sobre el final de ‘Juego de Tronos’, explicando que es agridulce. Una de las actrices que más intriga ha generado ha sido Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la ficción, quien ha asegurado que no cree que la televisión esté preparada para ello.

Estas son todas las novedades que os podemos adelantar sobre ‘Juego de Tronos’. Seguro que a medida que se va acercando la fecha de estreno de la octava temporada vamos conociendo nuevas informaciones.