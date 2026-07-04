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El cáncer es la enfermedad que tiene una mayor prevalencia de pérdida de trabajo ya que, el riesgo de estar en desempleo es un 34% mayor en supervivientes de cáncer en España, según los últimos datos del Observatorio del Cáncer, de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Fundación Científica de la Asociación. Además, el 38% de las personas diagnosticadas de cáncer en 2023 (lo que equivale a unas 110.500 personas de las cerca de 290.000 diagnosticadas) se encontraba en edad laboral, lo que se traduce en 110.000 pacientes. De hecho, un 28,4% de los pacientes afirman haber perdido o dejado el trabajo después de esta enfermedad.

Se calcula que en Europa hay más de 12 millones de supervivientes de cáncer y, en España, se estima que hay más de 2,2 millones de personas a las que se les ha diagnosticado un cáncer a lo largo de su vida, según la AECC. A esta realidad se suma el hecho de que, actualmente, existen más de 800.000 supervivientes de cáncer en edad laboral.

Ante esta realidad, las empresas españolas ya tienen una guía para acompañar a empleados con cáncer porque la AECC ha presentado esta primavera un protocolo pionero para acompañar a personas con cáncer en el entorno laboral bajo el título ‘Protocolo de actuación para el entorno laboral ante una persona con cáncer’, una herramienta pionera que tiene como objetivo ofrecer a las organizaciones pautas concretas para acompañar a las personas trabajadoras con cáncer desde una perspectiva integral y centrada en el bienestar. Entre los aspectos abordados destacan la sensibilización en el entorno laboral, la confidencialidad, la adaptación del puesto de trabajo, la comunicación interna y el acompañamiento durante las distintas fases del proceso oncológico, incluida la reincorporación tras el tratamiento.

Los datos sobre la mesa recogidos en este protocolo hablan por sí solos: uno de cada cuatro trabajadores con cáncer acaba dejando su empleo, el 53% de los supervivientes de cáncer cree que la enfermedad frenó su carrera profesional; más de 800.000 supervivientes de cáncer en edad laboral reclaman apoyo en las empresas; la mitad de los trabajadores con cáncer encuentra obstáculos para desempeñar su empleo y un 23,4% afirma haberse visto obligado a abandonarlo.

Este documento ha sido desarrollado conjuntamente con el Consejo General de la Psicología de España (COP), a través de la División de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos, y ha contado además con la participación de empresas, pacientes, agentes sociales y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

La representante del COP y responsable de la División de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos, Pilar del Pueblo, en el acto de presentación del protocolo en la sede del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSS), explicó que nace para ayudar a las empresas a acompañar mejor a las personas con cáncer y favorecer una reincorporación «más humana y adaptada», subrayando, además, que cuidar el bienestar psicológico de las personas trabajadoras fortalece la confianza, el compromiso y el clima dentro de las organizaciones, según recoge Infocop.

25% menos de ingresos familiares

Por su parte, Isabel Orbe, directora general de la AECC, recalcó que «un diagnóstico de cáncer afecta no sólo al paciente sino a la familia ya que se estima que los ingresos familiares disminuyen en un 25%, pero los gastos aumentan ya que el cáncer provoca un coste económico, al 41% de las familias, superior a 10.000 euros durante la enfermedad».

El protocolo aborda aspectos clave como la sensibilización, la confidencialidad, la adaptación del puesto de trabajo y el acompañamiento en las distintas fases del proceso oncológico, incluida la reincorporación laboral para los supervivientes de cáncer. Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa respondiendo a las necesidades del tejido empresarial español.

«No podemos olvidar que secuelas frecuentes como la fatiga persistente, las limitaciones físicas derivadas de los tratamientos, la ansiedad o el miedo a la recaída pueden dificultar enormemente el retorno al trabajo y es necesario que las empresas contemplen estas circunstancias en sus políticas de apoyo y prevención», considera la AECC.

Para el desarrollo del proyecto piloto, participaron un total de 29 empresas, entre las que se encontraban siete que tuvieron casos activos durante el periodo de pilotaje, sumando un total de 29 personas afectadas por un diagnóstico oncológico en las empresas participantes. El 57% de las personas que tomaron parte indicó que hablar abiertamente sobre el cáncer en el trabajo resultó útil para su experiencia laboral y el 71% consideró clara y efectiva la comunicación mantenida por la empresa. Además, más de la mitad señaló que las medidas aplicadas ayudaron a suavizar las dificultades del proceso de reincorporación. Entre las acciones desarrolladas por estas empresas destacan la flexibilización horaria, la adaptación de jornadas, el teletrabajo y la creación de bolsas de horas para facilitar el acompañamiento a tratamientos y consultas médicas.