Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El estudio ‘Resultados del tratamiento en 6.103 hombres con disfunción eréctil en España: con y sin terapia de ondas de choque’, que se ha presentado durante el 28.º congreso de la Sociedad Internacional de Tratamiento Médico con Ondas de Choque (ISMST) en Madrid, ha permitido conocer mejor esta población de pacientes para cuidar de su salud de forma integral y ofrecer los tratamientos más adecuados. Así lo ha valorado José Benítez, director médico de Boston Medical España, el centro que ha llevado a cabo la investigación.

El análisis del perfil clínico revela una presencia importante de condiciones de salud subyacentes en los pacientes con disfunción eréctil: el 74,8% presentó sobrepeso u obesidad; el 39,6%, hipertensión; el 33,2%, colesterol alto; el 23,6%, diabetes, y el 5,3%, enfermedad coronaria. Estos datos apuntan a la disfunción eréctil como posible indicador de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Según el documento de consenso en el que han colaborado numerosas sociedades científicas españolas, la disfunción eréctil (DE) es uno de los problemas de salud crónicos más frecuentes en varones mayores de 40 años «y debería ser, por tanto, una causa frecuente de consulta para los médicos de familia y otros especialistas».

Pacientes con 60 años

Los expertos advierten que esta condición puede comportarse como «centinela» de otras enfermedades. De hecho, animan a los médicos a realizar «una búsqueda activa de casos, sobre todo en sujetos con riesgo». En el estudio que ahora se ha dado a conocer, la edad media de los pacientes del estudio fue cercana a los 60 años.

No obstante, lo que ha llamado la atención de los autores es que muchos hombres esperaron casi cinco años desde los primeros síntomas para abordar la cuestión con su médico.

La prevalencia de DE de cualquier grado, así como su severidad, van aumentando al cumplir años. Sin embargo, no debe ser considerada como una consecuencia inevitable de la edad; en uno de los estudios epidemiológicos sobre su alcance, el 67,7% de los varones entre 60 y 70 años de edad no tenía problemas de erección. Otros trabajos indican que el 19% de los varones de edades comprendidas entre los 25 y los 70 años presentan algún grado de DE, lo que supone que casi dos millones de españoles presentan esta patología y pueden necesitar atención médica.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la disfunción eréctil es una de las condiciones más frecuentes de las que afectan a la salud sexual masculina. Además, uno de cada tres pacientes admite que afecta de forma sustancial a su calidad de vida.

Cuanto antes, mejor

En el encuentro de Madrid se ha abordado una de las alternativas terapéuticas para la DE, las ondas de choque de baja intensidad que, de hecho, eran el eje del congreso.

El estudio de Boston Medical comparó los resultados de hombres tratados con y sin esta terapia. De acuerdo con los hallazgos presentados, el tratamiento con ondas de choque, o Li-SWT, se asoció con una mejora en la función eréctil.

Además, este trabajo pone de relieve la importancia de consultar a tiempo ante los primeros síntomas de disfunción eréctil, que puede ser indicador de enfermedades cardiovasculares.