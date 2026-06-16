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La tensión entre el colectivo médico y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha alcanzado un punto de no retorno. Coincidiendo con la concentración convocada este martes a las puertas del Hospital Universitario 12 de Octubre, los sindicatos han escenificado su rechazo frontal a la reforma del Estatuto Marco y ya preparan una huelga indefinida a partir de septiembre.

En un clima de negociaciones totalmente bloqueadas, los profesionales acusan a Mónica García de abandonar sus responsabilidades ministeriales para centrarse en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid, perpetuando un modelo laboral que los aboca a jornadas insostenibles.

Tras la tradicional pancarta en la que se podía leer Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa, decenas de profesionales han coreado consignas como «Lo llaman vocación y no lo es» y han portado carteles con lemas como «¡Mónica, vete ya!» ante el hospital donde la ministra de Sanidad ha ejercicio como anestesista.

Mónica García, el foco de las críticas: «Nunca ha pensado en nosotros»

El enfado entre los médicos trasciende lo puramente laboral para señalar directamente a la ministra socialista de Sanidad. Los médicos consideran que el Ministerio ha dejado de ser un órgano de gestión para convertirse en una plataforma electoral.

«Nuestra ministra está pensando en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Nunca ha pensado en nosotros, pero ahora menos; por lo tanto, no vamos a conseguir nada de ella», lamentaba uno de los profesionales concentrados. La indignación es bastante notable, especialmente al recordar declaraciones pasadas de la propia ministra: «Mónica García en su día dijo que los médicos estábamos usando a los pacientes como rehenes, pero es ella la que ha usado sus problemas de salud como carnaza para seguir su proyecto político».

La sensación generalizada es que las decisiones del Ministerio responden a «estrategias políticas e ideológicas» y a «un guiño a los sindicatos de clase», alejándose de la búsqueda de soluciones reales para los trabajadores y los pacientes. «Lamentablemente, algunos ministros toman unos derroteros que tienen poco que ver con arreglar los problemas, sino con intereses personalistas y partidistas, sentencian.

Una reforma del Estatuto Marco «sin recorrido»

Respecto al anteproyecto de ley del Estatuto Marco, los médicos no ven viabilidad alguna en el texto propuesto por el Gobierno. Creen que la iniciativa está en vía muerta y que su presentación responde más a un intento del Ministerio por «desvincularse del problema» que a una voluntad real de reforma legislativa.

«No creo que tenga opciones reales porque tiene que pasar por una segunda vuelta por el Consejo de Ministros, no tenemos claro que el Gobierno en su conjunto lo apoye y el trámite parlamentario exigiría un tiempo que ya no le queda a esta legislatura socialista», explica uno de los manifestantes.

Mientras el resto de sectores debate la implantación de las 35 horas semanales, los médicos denuncian que se les exige trabajar un mínimo de 60 horas, asumiendo en muchos casos jornadas de más de 90 horas a la semana. Además de la huelga, los profesionales advierten de que se verán obligados a suspender las peonadas (actividad extraordinaria), los pactos de gestión y las horas extra si no hay un cambio.

El último recurso: huelga indefinida y fin de las «peonadas»

Llegar a una huelga indefinida en septiembre no es la situación deseada por los sindicatos, que reconocen el enorme impacto asistencial de la medida. «Una huelga indefinida tiene mucho coste a nivel de la población, pero también para los profesionales. Si optamos por esa medida es porque no podemos aguantar más la situación», aclaran. Denuncian que el actual Estatuto Marco los ha condenado a la precariedad y a una «servidumbre» inasumible.

«La huelga la hacemos porque están agotadas todas las posibilidades. No es un capricho ni lo hacemos por politizar la cuestión», concluyen desde la manifestación enfrente del Hospital Universitario 12 de Octubre, lanzando un último mensaje de auxilio: «Esperemos que llegue alguien, algún político o decisor, que entienda la trascendencia de esto y evite que el mejor sistema para los pacientes se estropee por la ineficacia a la hora de tomar decisiones».

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por «abusivos».