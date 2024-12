Fact checked

Con motivo del Día de la Lucha contra la Obesidad, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) han convocado una jornada para ayudar a concienciar sobre la importancia de esta enfermedad, en colaboración con otras sociedades científicas y representantes de pacientes. Entre las sociedades científicas están la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Alianza por la Obesidad y el Foro Español de Pacientes (FED, que representa a las más de 3.000 asociaciones de pacientes que trabajan en España). El mensaje clave ha sido que la obesidad es una enfermedad crónica extremadamente frecuente y con graves consecuencias para la salud, pero que «no recibe la atención que merece».

Este año, los expertos han decidido centrarse en la falta de representación de estos pacientes, una «aparente paradoja» que quieren resolver con el lema «En la obesidad, juntos más fuertes».

Para Albert Lecube, coordinador de SEEDO del «Día de la Lucha contra la Obesidad”, “resulta sorprendente que una de las enfermedades más prevalentes, que se asocia con un mayor número de complicaciones de salud, que tiene un creciente impacto a nivel de morbimortalidad y que supone importantes repercusiones en la calidad de vida es, sin embargo, una de las que cuenta con un menor tejido asociativo en nuestro país».

La biología y la culpa

Los expertos indican muchas personas con obesidad pierden gran cantidad de peso y lo recuperan, culpándose de no tener fuerza de voluntad para controlar su peso. Se sabe que la biología es una razón clave por la que algunas personas no logran mantener el peso a raya. El organismo tiene un sistema complejo para mantener el peso en un margen saludable, pero en los pacientes con obesidad ese sistema no funciona correctamente.

Algunas de las situaciones en las que se puede experimentar un aumento de peso acusado son el abandono del tabaco, el estrés, la ansiedad, la depresión o la falta de sueño, además de la menopausia y el embarazo.

La obesidad, a día de hoy, sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada y minusvalorada por la sociedad y por gran parte de los profesionales sanitarios. «Hay muchos pacientes con obesidad que no son diagnosticados, que no son tratados adecuadamente, que sufren discriminación por su exceso de peso (o, de forma más precisa, por su exceso de adiposidad)”, asegura el Dr. Lecube, quien recuerda que “estamos ante una enfermedad crónica y multifactorial capaz de ocasionar y desencadenar más de 200 patologías clínicas, y que también comporta consecuencias negativas a nivel laboral y social».

El miedo a ser ridiculizados

Las asociaciones de pacientes juegan un papel fundamental, como representación frente a la administración, las instituciones, los medios de comunicación y el entorno clínico. “Tienen mucho que aportar, y deben participar en la toma de decisiones que afectan directamente a su salud”, según demanda Irene Bretón, coordinadora del área de obesidad de la SEEN. En el caso de la obesidad, como indica la representante de la SEEN, «el asociacionismo está mucho menos desarrollado que en otras enfermedades y, por lo tanto, existe claramente un déficit por cubrir».

Esto acarrea importantes limitaciones, sobre todo a la hora de fijar reivindicaciones y de obtener respaldo público. «Es muy importante aumentar la concienciación de la Administración sobre el problema que supone la obesidad, para que trabaje en campañas de concienciación prevención y sensibilización», resalta el presidente del FEP, que demanda “una política de salud pública centrada en este problema».

En el caso de España, como informa la FEP, solo constan dos asociaciones de pacientes con enfoque exclusivamente en la obesidad, aunque hay otras asociaciones (como las de diabetes o cáncer de tiroides) que guardan una relación con esta enfermedad.

Por una parte, la estigmatización que sigue persiguiendo a las personas que desarrollan esta enfermedad, sufriendo aún el castigo que les impone una sociedad que les culpabiliza por tener un exceso de adiposidad, les desanima a aunarse, a hacer patente sus reivindicaciones y a mostrarse públicamente juntos; en muchos casos, «sienten que esta exposición pública sólo servirá para fomentar la discriminación y para ser objeto de burla y ridiculización», a juicio del Dr. Lecube. En paralelo, un elevado porcentaje de personas con obesidad no son conscientes de sufrir esta enfermedad, infravalorando el impacto negativo de la obesidad sobre su salud. Este binomio, según el experto de SEEDO, tiene graves consecuencias, «al combinarse el miedo al ridículo y la vergüenza con la falta de reconocimiento del problema de salud por parte de los propios pacientes y de los profesionales sanitarios».